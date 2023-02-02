Меховые жилеты в 2023 году будем носить весной: актуальные модели сезона и способы их стилизации

Меховые жилеты считаются универсальным предметом гардероба. Носить такую одежду можно и осенью, и весной. При этом подходит меховой жилет практически к любому стилю одежды — деловому, спортивному, уличному. Комбинировать его можно с блузками, свитерами и даже футболками.

Сочетание со свитером

Лучше всего меховые жилеты сочетаются, конечно, с теплыми свитерами. Свитер под жилет можно надевать любой — прямой, спортивный, с объемными рукавами и пр.

Стилисты в 2023 году рекомендуют не стесняться выбирать жилет и свитер контрастных тонов. В этом случае можно будет создать яркий запоминающийся образ. Однако допускается носить и однотонные комплекты со свитером и жилетом. В качестве дополнения для такого образа, как контрастного, так и монохромного, отлично подойдут и джинсы и юбка, короткая или длинная.

Как сочетать со спортивной одеждой

Такое сочетание идеально подойдет для образа в уличном стиле. Меховой жилет можно надеть поверх спортивного костюма. В этот образ неплохо может вписаться как удлиненный жилет, так и короткий.

В случае спортивного костюма важно правильно подобрать сочетания цветов в комплекте. Лучше всего будут смотреться вместе жилетка и костюм в одной цветовой гамме. Можно также сочетать в комплекте монохромные цвета.

Как сочетать с футболкой

Используя сочетание мехового жилета с футболкой, можно создать очень женственный образ. Конечно, для холодного времени года такая одежда подойдет вряд ли.

Но, к примеру, весенним прохладным вечером в таком комплекте можно будет чувствовать себя вполне комфортно. Образ допускается дополнять джинсами, легинсами либо прямой юбкой. При правильном подборе вещей с футболкой будет красиво сочетаться даже меховой жилет с капюшоном.

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В комбинации с платьем: элегантная мода

Сочетание платья и меховой жилетки — идеальный вариант для вечеринки или свидания. Выглядеть такой комплект может очень элегантно.

С меховой жилеткой могут хорошо смотреться платья как с длинными рукавами, так и с короткими или совсем без рукавов. Длина также может быть любой. Если платье короткое, к нему лучше надевать высокие сапоги. Отлично в такой образ обычно вписываются и длинные перчатки.

С блузкой

Сочетая меховой жилет с блузкой, можно создать строгий и элегантный образ.

Хорошо смотреться меховые жилеты могут как простыми блузками, так и с дополненными рюшами или воланами. Нарядные рубашки лучше всего носить с небольшими короткими меховыми жилетами. Это позволит сделать акцент на красивых дополнениях.