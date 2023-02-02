Мнение: Журналисты и блогеры — на выход

Молодой американский аристократ, конгрессмен Джейк Окинклосс, зачитал официальную речь, написанную для него роботом (ссылка). Пожалуй, удивляться тут совершенно нечему, так как средний уровень речей политиков и чиновников крайне низок, что в США, что в России.

Представители власти обычно косноязычны, шаблонны, а также слабо разбираются даже в профильной своей теме. Министр по пингвинам, к примеру, может даже не знать, что в Арктике пингвинов нет. За пределами тех узких вопросов, которые они решают лично, чиновники и политики обычно имеют эрудицию обывателя, то есть мало чем отличаются от выдернутого наугад из автобуса пассажира.

Есть, разумеется, и исключения. Одно из известных — Владимир Путин, знаменитый своим глубоким погружением в цифры и факты. Наш президент тоже иногда ошибается, это понятно, но ошибается иначе. Вы не услышите от него, что XIX век был веком танков, или что население России составляет 8 млн человек, так как в голове у Путина развёрнута адекватная и подробная, почти энциклопедическая картина мира.

К сожалению, таких исключений немного. Публичные выступления большей части политиков представляют собой набор банальностей, щедро сдобренный фактическими ошибками. Ничего нового или удивительного тут нет, поэтому ошибки представителям власти прощают даже охотнее, чем блогерам. Оговорки или неудачно сформулированные мысли, которые можно истолковать в оскорбительной манере — не прощают. А ошибки — это пожалуйста, невежество считается чем-то приемлемым и нормальным.

Теоретически проблема решаема — в том числе и для интеллектуального большинства, не обладающего научным складом ума, и потому неспособного крепко охватить свою профильную область самостоятельно. Даже государственный деятель весьма средних способностей способен нанять для подготовки речей хорошего помощника — умного, владеющего фактами, умеющего связно излагать мысли. Однако на практике почти никогда не нанимает, так как ему мешает проблема двух зарплатных горбов. Копирайтер нужного уровня стоит в Москве, допустим, 500 тысяч рублей в месяц, причём его надо ещё искать и уговаривать. При этом на рынке полно специалистов, которым можно платить 50 тысяч, и которые на собеседовании выглядят даже лучше, так как не ленятся прийти в пиджаке и принести рекомендации от Амир Иваныча. Так как особой разницы государственный деятель не видит, — не хватает навыков, чтобы видеть, — он полагает, будто большие зарплаты запрашивают только авантюристы, которые хотят его надуть, запрашивая нерыночную цену за свои услуги.

В итоге мы получаем классическую ситуацию, когда не очень умному политику или чиновнику составляет шпаргалки для речей столь же ограниченный помощник. Грустно, но не катастрофично, так как, повторюсь, окружающая среда относится к публичной глупости снисходительно, и даже грубые ошибки крайне редко отражаются на карьере.

Так вот, поколение нейросетей 2022 года, — ЧатЖПТ 3.5, если быть более конкретным, — вонзается в эту конфигурацию, как титановая лопата в кучу свежего навоза. Если до хорошего специалиста (с зарплатой в 500 тысяч) робот пока что не дотягивает и близко, то специалистов массовых (с зарплатой в 50 тысяч) робот легко заменяет уже сейчас. Да, робот постоянно ошибается, глупит или врёт. Но робот при этом обладает глубокими знаниями и нечеловеческим усердием, так что подготовленные роботом речи значительно выше стандартного позорного уровня. Как говорят наши друзья персы, в царстве слепых одноглазый — король.

А вот ещё свежая история «успеха». Студент московского РГГУ (гуманитарного университета) за сутки написал диплом по теме «Теоретические аспекты управления современной организацией». Он скормил роботу методичку с официальными требованиями, и робот, порция за порцией, нацедил ему готовый текст. Оригинальность — 82%, заслуженный трояк (ссылка 1, ссылка 2). Цитирую из готового диплома (ссылка):

…Первым ключевым принципом управления современной организацией является важность стратегического планирования и принятия решений. Стратегическое планирование предполагает разработку долгосрочного видения и плана для организации, а также определение конкретных целей и задач. Согласно исследованию Harvard Business Review, организации с четким и четко сформулированным стратегическим планом с большей вероятностью достигнут своих целей и превзойдут те, у кого его нет. Эффективное стратегическое планирование требует использования данных и анализа, а также способности мыслить творчески и инновационно.

Эффективное стратегическое планирование предполагает выход за рамки текущего состояния организации и рассмотрение новых и непривычных подходов к достижению ее целей и задач. Согласно исследованию Innovation Enterprise (IE, 2018), организации, которые уделяют приоритетное внимание инновациям и поощряют культуру творчества, с большей вероятностью превзойдут своих конкурентов и добьются долгосрочного успеха…

Я прочитал несколько страниц диплома, благо он довольно близок к моей профессиональной области. Там довольно внятно изложены стандартные благоглупости из западных учебников по менеджменту, так что тройка вполне заслужена. Диплом доказывает, что его автор плох, но при этом ничуть не хуже других студентов.

Теперь о грустном. Мы уже прыгнули в пропасть и летим. Общество ещё не осознало последствия, эпоха перемен началась всего лишь пару месяцев назад. Эксперименты с роботом пока ещё не стали массовыми, так как ЧатЖПТ ещё только разрабатывается, и так как широкой публике он доступен в крайне урезанном, демонстрационном формате. Однако даже этого бесплатного оконца уже достаточно, чтобы вышвырнуть с рынка труда десятки миллионов представителей креативного класса по всему миру — журналистов, администраторов, менеджеров, клерков, научных работников, педагогов и, разумеется, блогеров. 5-15% лучших работу сохранят и, может быть, даже будут зарабатывать больше. Остальные 85-95%…

Поясню процесс на примере журналистики. Двигатель типичного СМИ состоит из одного-двух редакторов и стаи бездумных обезьян, которая занимается изложением, — вот тем самым изложением, которое нам давали на уроках русского языка в четвёртом классе. Журналист читает новость на Интерфаксе или, может быть, в Блумберге, а потом пересказывает её своими словами, стараясь отойти от исходника достаточно далеко, чтобы Марья Ивановна не снизила ему оценку за лобовое списывание. Дальше редактор бегло проглядывает сданное ему изложение, дабы убедиться в отсутствии опасных ляпов, и отправляет материал на сайт.

Теперь, с появлением робота, стаю обезьян пора увольнять. Редактор может дать задание не журналисту, а роботу, причём практически теми же словами — «Вот новость про болезнь певца Ротова, изложи суть своими словами, добавь пару абзацев про его творчество и ссылку на предыдущую новость про певца». Робот за несколько секунд родит статью. В четырёх случаях из пяти статья будет готова к печати, в пятом случае редактору придётся уточнить — «замени абзац про дебош на что-нибудь другое». Робот тут же всё подправит.

То же самое верно и для составителей дипломов, например. Производительность одного мошенника, делающего дипломы и курсовые, вырастет в 10 раз и, следовательно, большей их части придётся уйти с рынка. То же самое верно и для блогеров, так как большая часть модных блогеров в Телеграме — это попугаи, пересказывающие одно и то же своими словами. Особенно грустно будет ципсошникам, так как их «работу» чатбот выполнит не просто дешевле, но и на два порядок лучше, задавит производительностью и интеллектом. В полной беде окажутся работники Толоки и тому подобных бирж, где люди сейчас ещё выполняют тупую механическую работу за 50 рублей в час.

В общем, рынок труда ждут большие перемены. Если вы предполагаете, что робот может вас заменить, начинайте готовиться к неизбежному уже сейчас. Пока что я не вижу сценариев, при которых журналист образца 2023 был бы полезен и в 2025, например — сохранить работу он сможет разве что по инерции, если владельцу СМИ будет лень оптимизировать расходы. А вот вузам будет полегче — студентам подкрутят систему контроля, вот и всё. Вместо диплома сделают практику на реальных предприятиях или экзамены а-ля ЕГЭ.

Наконец, соцсети в ближайшем будущем изменятся кардинально. Отличить анонимного комментатора от робота невозможно уже сейчас, поэтому робот, продвигающий повесточку, легко задавит реальных людей при помощи бесчисленных комментариев и постов. У государств, включая Россию, останется нехитрый выбор: или пасть жертвой миньонов Сороса, позволив им формировать общественное мнение по своему усмотрению, или пускать в соцсети только по паспорту, закрыв тем самым для роботов дешёвые выходы в блогосферу.