 

Мнение: Еще и фильтрационные лагеря…

02.02.2023, 21:43, Разное
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Из тг-канала “Brief” (дайджест самых острых новостей):

“Riddle: В августе 2022 года Йельская лаборатория гуманитарных исследований опубликовала отчет, в котором «с высокой степенью достоверности» утверждается, что в Донецкой области действует 21 фильтрационный лагерь. Далее составители доклада выделяют четыре различные, хотя и связанные между собой функции этих лагерей: регистрация, содержание, вторичный допрос и задержание
Российская сторона видит задачу процесса фильтрации в том, чтобы найти и «задержать всех бандитов и фашистов». На практике это означает произвольный арест и задержание огромного количества украинских гражданских лиц.По мнению правозащитника Павла Лисянского, эти лагеря угрожающе похожи на лагеря, созданные китайским правительством для «перевоспитания» уйгурского населения. Российская программа перевоспитания называется — со всей серьезностью — «денацификация».

То есть мы делаем в Донбассе ровно то самое, в подготовке к чему обвиняли украинцев все предыдущие 8 лет. Воистину эти годы окунут нас абсолютно во все лужи с дерьмом, какие только есть и можно себе вообразить. А следующие 2-3 поколения будут в этом дерьме ходить… и благоухать. Как немцы весь остаток 20 века после поражения.

Я тут невзначай подумал – как все ж неприятно было быть немцем во второй половине прошлого века! Одна из самых популярных тем масскульта – Вторая мировая, а главные монстры – всегда и неизменно немцы. Даже в каких-нибудь вполне дурацких и чисто развлекательных “поисках утраченного Ковчега” Спилберга – все равно главные мерзавцы это немцы в гитлеровской форме. И ничего, “бьют и плакать не дают”: попробовал бы хоть какой-то немец по этому поводу возмутиться, типа “хватит, почему опять мы?!”

А на остаток 21 века в этой почетной роли для следующих “Поисков утраченного Ковчега” будут, стало быть, русские. Веселая перспектива.

Источник: Размышления вольного социолога


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