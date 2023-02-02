 

“Вместе”: Вышедшая в свет не одна затворница Алина Кабаева сделала важное заявление

02.02.2023, 21:25, Разное
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Жизнь прославленной гимнастки держится под строжайшим секретом: после завершения спортивной карьеры она, видимо, решила не становиться уж слишком публичной. Так что, поклонникам, выискивая информацию о звезде, остается верить данным “надежных источников”. Собственно, с их слов в Интернете пишут, мол, Алина Кабаева стала мамой в 2008, 2014-2015 и 2019, при этом, кто отец, неизвестно.

Неудивительно, что знаменитость считают этакой затворницей. К тому же какое-то время назад она деже не появлялась на публике. Но сейчас россияне стали видеть гимнастку чаще. К примеру, вчера олимпийская чемпионка вновь вышла в свет: ее лицезрели на праздновании дня рождения Национальной Медиа Группы (НМГ), что неудивительно, ведь она – председатель совета директоров холдинга.

На мероприятии Алина Кабаева появилась не одна. Вместе с ней перед гостями выступили пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

“Поздравляя друг друга с юбилеем, пожелаем успеха каждому из нас и всем нам вместе”, – приводит слова со сцены гимнастки Пятый канал. Помимо поздравлений она также сделала важное заявление, отметив большое значение информационной работы, чем сорвала громкие аплодисменты.

А на просторах Интернета тем временем обсуждают изменения во внешности медиаменеджера. Нельзя не заметить, как Алина Кабаева похудела: щеки стали более впалые, а роскошный костюм точно на размер меньше.


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