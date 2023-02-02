 

Страшное ДТП и смерть на взлете карьеры: кем стала дочь покойной звезды Марины Голуб

02.02.2023, 21:25, Разное
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Заслуженная артистка России Марина Голуб погибла в 2012 году в результате страшной аварии. Возвращаясь после спектакля, она поймала частное такси и поехала домой, но в машину на полном ходу врезался другой автомобиль. Актрисе было всего 54 года, а ее дочери Анастасии тогда исполнилось 27.

Марина Голуб и ее дочь всегда были очень похожи. Обе яркие, позитивные, независимые. Анастасия всегда ощущала на себе любовь и заботу мамы, однако после ее смерти решила изменить жизнь. Но все-таки уйти от судьбы не получилось, она осталась работать в кино и театре.

Наследница Марины Голуб пошла по ее стопам и стала звездой театра и кино, а также работала на телевидении. Сейчас она снимает кино и ставит спектакли. Сама роли в кино Анастасия не берет из-за постоянного сравнения с матерью. Не секрет, что детям звезд трудно выйти из их тени и избавиться от вечного сравнения.

Напомним, Марина Голуб – выпускница Школы-студии МХАТ, много лет проработала на эстраде, потом снималась в кино в основном комедийных жанрах. Ее героини – фонтанирующие энергией жизнерадостные женщины, способные на подвиги.

Марина Голуб работала в Москонцерте в отделе сатиры и юмора, затем в Театре миниатюр Аркадия Райкина, в Московском театре “Шалом” и МХТ им. Чехова. Также Голуб работала телеведущей программ как “Эх, Семеновна!”, “Утренняя почта”, “Девчата”. Многим она запомнилась как неунывающая и полная сил актриса.


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