Папарацци засняли Канье Уэста на свидании с новой женой

В середине января в СМИ появилась информация о том, что Канье Уэст устал страдать по Ким Кардашьян и закрутил новый роман. Популярный рэпер не только начал встречаться, но и женился на своей бывшей сотруднице Бьянке Ценсори. Папарацци вновь засняли пару вместе. Посмотреть фотографии можно в нашем Telegram-канале.

На этот раз Ценсори и Уэст усердно пытались скрыться от репортеров. Канье появился в полностью черном аутфите, который дополнил балаклавой и высокими черными ботинками. А Бьянка выбрала короткое черное платье и завершила образ коричневой сумкой и белой меховой обувью. Похоже, пару объединяет любовь к стильным образам.

Ранее таблоиды писали о том, что после тайной свадьбы Канье Уэст увез новую супругу на шикарный курорт Амангири. Место располагается в американском штате Юта. Стоимость номера в пятизвездочном отеле Amangiri Resort колеблется от 3,3 до 6,4 тысяч долларов. Ночь на вилле, которую, по информации Daily Mail, арендовал рэпер, обошлась ему в 5 тысяч долларов.

Впервые слухи о том, что известный музыкант вновь женился появились после того, как пара была замечена на свидании в ресторане Waldorf Astoria в Западном Голливуде. На руках Уэста и 27-летнего дизайнера бренда Yeezy Бьянки Сэнсори фанаты разглядели обручальные кольца. Свадьба состоялась всего через несколько недель после того, как Канье Уэст пришел к соглашению о разводе со своей бывшей женой Ким Кардашьян.

Напомним, более шести лет Канье был женат на теледиве и светской львице. Зимой 2021 года они развелись. У бывших супругов четверо общих детей. Ранее Ким говорила о том, что защищает их от информации о скандальном поведении Канье Уэста.