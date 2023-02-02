Самое сложное ещё впереди — Bloomberg подвёл итоги первых 100 дней Сунака на посту премьера

В среду на мероприятии, посвящённом 100-летнему юбилею Комитета 1922 года, Риши Сунак отпраздновал 100 дней на посту премьер-министра Великобритании, пишет Bloomberg. Основными вызовами, которые ждут премьера впереди, новостное агентство называет экономику, масштабные забастовки профсоюзов и последствия брексита.



АР

В среду вечером премьер-министр Великобритании Риши Сунак выступил на торжественном ужине консерваторов, пытаясь заверить возглавляемую им партию в том, что он может улучшить электоральные перспективы.

Как отмечает Bloomberg, Консервативная партия отстаёт примерно на 20 пунктов по многим опросам и большинство экспертов ожидают её поражения на всеобщих выборах в следующем году. Тем не менее Сунак отметил свои первые 100 дней на посту, выступив на шикарном мероприятии, посвящённом 100-летнему юбилею Комитета 1922 года, и подчеркнув, что, хотя премьер-министры приходят и уходят, именно рядовые члены парламента в конечном итоге выбирают и смещают лидеров партии.

Спустя чуть более трёх месяцев пребывания Сунака на посту общественность активно обсуждает его успехи и неудачи. Основным приоритетом для него стала экономика, учитывая семь недель хаоса в стране под руководством Лиз Трасс. Его сдержанная манера поведения, а также решение оставить Джереми Ханта на посту министра финансов быстро успокоили инвесторов и парламентариев от Консервативной партии. Потрясения на финансовых рынках прекратились, однако, как отмечает новостное агентство, общественное настроение в отношении экономики почти не изменилось.

Международный валютный фонд прогнозирует, что Великобритании предстоят самые мрачные два года среди всех крупных промышленных стран, а это значит, что Сунаку придётся потрудиться, чтобы доказать, что консерваторам можно доверить экономику. В своей речи в начале нового года Сунак пообещал вдвое снизить инфляцию, ускорить экономический рост и сократить государственный долг.

Bloomberg полагает, что сейчас для премьера наступает самое трудное время в плане экономики. Ожидается, что снижение инфляции может пойти на пользу премьер-министру, но некоторые эксперты называют единственным способом ускорить рост снижение налогов. Вероятно, именно к этому будут призывать британцы, а также критиковать отсутствие у правительства стратегии для стимулирования роста.

Как напоминается в статье, в среду почти полмиллиона британских рабочих объявили забастовку, требуя повышения заработной платы. И это далеко не первая масштабная забастовка, сотрясшая улицы британских городов за последнее время. Хотя сам Сунак пытался возлагать ответственность за них на оппозиционную Лейбористскую партию, опросы показывают, что общественность не очень верит в этот аргумент.

Данные опросов также показывают, что британцы поддерживают требования работников бюджетной сферы по заработной плате. И даже снижения инфляции будет недостаточно, чтобы удовлетворить профсоюзы, утверждающие, что работникам недоплачивали годами. Пока волна забастовок не показывает признаков ослабления и эксперты ожидают, что они продолжатся по меньшей мере до конца лета.

Ещё одна проблема Сунака — скандалы вокруг правительства, которые столь часто окружали его предшественников. Как считает нынешний премьер, ему всё ещё приходится исправлять ошибки, допущенные бывшими главами правительства. Однако и сам Сунак не раз становился объектом критики.

В частности, премьера критиковали за то, что он не сразу уволил председателя Консервативной партии Надима Захави из-за налогового скандала. Кроме того, с ноября идёт расследование обвинений министра юстиции Доминика Рааба в агрессивном поведении по отношении к подчинённым. А самого Сунака полиция оштрафовала за то, что он не пристегнул ремень безопасности в машине. Bloomberg предупреждает, что премьеру не следует допускать новые ошибки, чтобы не навлечь на себя ещё больше недовольства рядовых британцев и однопартийцев.

В настоящий момент премьер-министр оказался под давлением не только из-за своих промахов, но и в связи с необходимостью разобраться с тупиковой ситуацией в Северной Ирландии. Регион почти год остаётся без действующего правительства. Это связано с брекситом: Демократическая юнионистская партия отказывается возобновить разделение власти с националистами в знак протеста против границы, которая была проведена по морю соглашением о брексите 2020 года.

По мнению новостного агентства, маловероятно, что брексит потопит ещё одного премьер-министра, но он может легко «вскрыть старые партийные раны».

Однако нового премьера преследует призрак не только брексита, но и бывшего главы правительства Бориса Джонсона. Некоторые члены Консервативной партии по-прежнему считают его своим лучшим шансом привлечь новых избирателей и победить на следующих всеобщих выборах. Джонсон, который недавно отправился в кругосветное путешествие с целью заработать, не очень-то облегчает жизнь Сунаку, регулярно представляя себя главным союзником Украины и критикуя действия действующего премьера, в том числе его внешнюю политику.