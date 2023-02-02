Sky – будут посвящены «культуре и истории первых австралийцев» — Австралия уберёт с банкнот изображение Елизаветы II

Австралия заменит изображение королевы Елизаветы II на купюрах достоинством 5 долларов на дизайн, посвящённый «культуре и истории первых австралийцев», передаёт Sky News. По данным Резервного банка Австралии, ради баланса британского монарха Карла III изобразят на монетах.



АР

Австралия уберёт упоминания о британской монархии со своих банкнот, и на новых купюрах достоинством 5 долларов изображение покойной королевы Елизаветы II заменят не на короля Карла III, а на изображение коренного населения, пишет Sky News.

В Центральном банке страны заявили, что дизайн новой купюры будет посвящён «культуре и истории первых австралийцев», и уточнили, что решение было принято после консультаций с австралийским правительством, которое поддержало изменения.

Банкнота номиналом 5 долларов была единственной австралийской банкнотой с изображением британского монарха, который остаётся главой Австралии, хотя сегодня эта роль в значительной степени символическая. Впрочем, по данным Резервного банка Австралии, короля Карла III всё же изобразят на монетах. Ожидается, что лицо короля появится на австралийских монетах уже к концу этого года.

«Монарх по-прежнему будет на монетах, но банкнота номиналом 5 долларов будет больше говорить о нашей истории, нашем наследии и нашей стране, и я считаю, что это правильно», — заявил казначей Джим Чалмерс, отметив, что это позволяет найти баланс.

Однако противники решения утверждают, что оно политически мотивировано. В частности, лидер оппозиции Питер Даттон заявил, что это было бы всё равно, что изменить дату празднования Дня Австралии. «Я знаю, что молчаливое большинство не согласно со многими глупостями, которые происходят», — добавил Даттон, призвав их высказаться.

Портрет королевы Елизаветы красовался на 5-долларовой банкноте с 1992 года. При разработке нового дизайна Центральный банк планирует консультироваться с группами коренного населения. По прогнозам, новая банкнота появится в обращении через несколько лет.

Как пишет Sky News, на обратной стороне банкноты будет по-прежнему изображён австралийский парламент.