“Лаборатория Касперского” разработала магазин приложений для поддержки своей ОС

Первая версия маркетплейса будет доступна для приложений KasperskyOS. Ожидается, что она заработает во второй половине 2023 – начале 2024 года.

Сторонние разработчики получат доступ к Kaspersky Lab Marketplace, который аналогичен Google Play или App Store. Первоначальные приложения будут работать на Linux. Однако со временем программисты должны будут использовать инструменты разработки Kaspersky OS.Лукиян заявил, что разработка маркетплейса началась в 2021 году. Партнер “Лаборатории Касперского” – компании “Инфотекс” и “Адаптивные промышленные технологии” – в настоящее время работают над бета-версией. Согласно плану, сторонние разработчики, такие как “Лаборатория Касперского”, будут зарабатывать на продаже лицензионных ключей Kaspersky Security Center, который представляет собой пакет систем безопасности, включающий KasperskyOS.

По данным компании, разработка начальной версии магазина обойдется в $1,5 млн.KasperskyOS, универсальная операционная платформа на базе микроядерной архитектуры, может работать на многих устройствах – от IoT до смартфонов. KasperskyOS была создана для повышения информационной безопасности в промышленных и корпоративных компьютерных сетях.