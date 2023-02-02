 

У российских автодилеров закончились Lada Vesta

02.02.2023, 20:59, Разное
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По словам экспертов отрасли, модели Lada Vesta обычно отсутствуют в наличии у российских дилеров.

Ожидаются поставки в марте и апреле, согласно интервью с представителями отрасли. Из-за проблем с комплектующими производство Lada Vestas было остановлено весной 2022 года. Тогда модель выпускалась в Ижевске. В августе АвтоВАЗ принял решение о переносе производства на основное место в Тольятти.

Максим Соколов (президент компании) заявил, что производство возобновится в марте с обновленной версией Lada Vesta NG, но с механической коробкой передач. В дилерских центрах не так много автомобилей Lada Vesta. “Мы не исключаем, что некоторые экземпляры могут существовать в отдельных автосалонах”, – рассказали “Российские автомобильные дилеры”. Весной 2022 года на нашу площадку поступали автомобили для дополнительных продаж. Последний автомобиль прошлого года прибыл в июне. Последний автомобиль этой модели продали в июле. По данным ОАО “АвтоВАЗ”, обновленная версия Lada Vesta выйдет в марте-2023 года, рассказал РИА Новости источник в официальном дилерском центре марки.


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