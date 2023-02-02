Эксперты определяют марки самых желанных автомобилей на 2022 год

Эксперты страховой компании “Согласие” сообщили, что самыми угоняемыми автомобилями в РФ стали корейские Hyundai Tucson и Kia Sorento. Японский Mitsubishi Outlander также вошел в тройку лидеров в РФ по итогам 2022 года.

Самая высокая частота угонов Hyundai Tucson – 0,43%. Mitsubishi Outlander – 0,17%, Kia Sorento – 0,14%. В компании также отметили, что за ними следуют Hyundai Creta (0,09 ), Honda CR-V (0,07%), Renault Sandero (0,08 ) и Kia Ceed (0,06 ). Далее следуют Kia Rio и Toyota Camry, за ними Renault Duster – 0,04%, 0,03% и 0,04% соответственно. Эксперты поясняют, что частота и тип угонов рассчитываются путем прибавления 2022 угонов, совершенных страхователями каско на автомобили той же модели и марки, к количеству, выданному в этом году.

В последние годы наибольшее распространение получили кражи автомобилей Kia и Hyundai. На них приходится большая доля российского парка легковых автомобилей: По данным Автостата, на долю Hyundai приходится 5,47%, а на долю Kia – 5,32%. Из-за этого они пользуются большим спросом на черном рынке запчастей и на свалках”, – говорит Александр Коротин (руководитель отдела андеррайтинга автостраховой компании “Согласие”). Эксперты также отметили, что самыми популярными цветами для угона автомобилей являются черный (28%), белый (27%) и серый (1%) Грабители более склонны угонять автомобили других цветов: Синий и коричневый были угнаны в 8,2% случаев; красный – в 5,5% случаев, а серебристый и бежевый – в 2,8%.

Компания “Согласие”, выплатившая почти 78 миллионов рублей компенсации владельцам угнанных автомобилей, за 2022 год произвела выплаты на общую сумму почти 78 миллионов рублей. Более 60% этой суммы было выплачено владельцам угнанных Hyundai (32,2%), и Kia (29,9%).