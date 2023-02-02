Сербии разрешили платить по российским кредитам рублями
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил перевод платежей Сербии по российским кредитам в рубли, распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Премьер также поручил подписать межправительственный документ. В распоряжении отмечается, что «все платежи в соответствии с соглашениями осуществляются сербской стороной в пользу российской стороны в российских рублях», передает РИА «Новости».
Ранее первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что введение санкций в отношении РФ было бы «некорректным» шагом и нанесло бы ущерб республике.
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