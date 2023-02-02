 

Присяжные признали Фургала виновным по всем эпизодам убийств конкурентов

02.02.2023, 20:58, Новости дня
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Коллегия присяжных заседателей признала бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала виновным в организации покушения на убийство предпринимателя из Амурской области Александра Смольского, а также в убийстве бизнесмена Евгения Зори и бывшего милиционера Олега Булатова.

«На вопрос о том, виновен ли Фургал в том, что не позднее апреля 2004 года в своем офисе в Хабаровске вступил в сговор с деловым партнером Николаем Мистрюковым и Андреем Кареповым с целью организации убийства Смольского, коллегия ответила утвердительно», – передает ТАСС со ссылкой на суд.

Присяжные решили, что экс-глава региона не заслуживает снисхождения. Также его обвинили в убийстве бизнесмена Евгения Зори. По этому факту присяжные также признали Фургала виновным. 

Фургала задержали в июле 2020 года по подозрению в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей. Прокурор назвал Фургала руководителем подразделения по устранению конкурентов.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым отправил Фургала в отставку с поста губернатора в связи с утратой доверия. В декабре Фургала заподозрили в причастности к мошенничеству с хищениями на «Амурстали».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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