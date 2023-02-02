В МВД рассказали о процедуре оформления загранпаспорта при необходимости срочного выезда

При наличии заявления на загранпаспорт с электронным носителем и необходимости срочного выезда оформят паспорт на пять лет в кратчайший срок, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По словам Волк, пятилетний загранпаспорт будет оформлен в кратчайший срок только при наличии заявления для оформления заграничного паспорта с электронным носителем информации, передает РИА «Новости».

Если же заявитель откажется от госуслуги, госпошлина за выдачу загранпаспорта с чипом будет возвращена, добавила она.

Ранее сообщалось, что в россиян начали предупреждать о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца по техническим причинам. Позже в Кремле прокомментировали этот инцидент.

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