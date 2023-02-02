Слои в зимней моде: отличный способ максимально эффективно использовать все свои куртки, ветровки и пальто

В уличном стиле, если судить по прошедшим показам на подиумах, в 2023 году в большой моде будут слои. Такой тренд может стать отличным способом получить максимальную отдачу от всех курток, ветровок и пальто в гардеробе и при этом комфортно чувствовать себя на улице зимой.

Несмотря на то что правила в моде становятся все более расплывчатыми, использовать слои в образе нужно все-таки осторожно. Конечный результат должен выглядеть гармонично. Ниже представляем вашему вниманию лучшие варианты слоистых комплектов с подиумов 2023 года.

Супертолстые пуховики

В моде зимой 2023-го, к примеру, суперпухлые пуховики, надетые поверх одной или даже нескольких тонких курток разной длины. В холодную погоду такой вариант просто идеален.

Монохромные образы

Кроме того, в моде монохромные образы в слоистых комплектах. Этот вариант считается наиболее практичным. Ведь в данном случае не нужно часами думать, какой цвет с каким будет хорошо сочетаться. К примеру, в тренде в 2023 году слоистые комплекты в белом цвете.

Вещи оверсайз

Составляя многослойные образы, надо обращать внимание на вещи оверсайз. К примеру, верхнее пальто в комплекте в таком стиле позволит избежать чувства тесноты из-за большого количества слоев.

Цветные слои

Разумеется, слои в комплектах в этом сезоне могут быть и цветными. В этом случае можно использовать, к примеру, одежду одного цвета, но нескольких тонов. Неплохим решением также будет включить в комплект вещи близких цветов, к примеру, оттенки синего и фиолетового.

Кожаное пальто

Кожаные пальто или длинные куртки в этом году будет модно также сочетать с короткими кожаными же курточками. Под такую длинную верхнюю одежду допускается надевать и модные вещи оверсайз. В таком многослойном наряде можно миксовать как несколько оттенков коричневого цвета, так и, к примеру, черный с коричневым.

Клетчатые слои в мужском стиле

В зимних женских комплектах в 2023 г. в моде будет, помимо всего прочего, клетка. При создании слоистого образа в комплекте можно использовать сразу несколько клетчатых вещей. Клетчатый костюм в мужском стиле, к примеру, отлично будет смотреться в комплекте с рубашкой с галстуком и клетчатым длинным грубым пальто.

С клетчатым пальто, стилизованным под мужское, по мнению стилистов, неплохо сочетаются также и любые другие блейзеры с подобным принтом. Отлично дополнят такой комплект свободные джинсы с высокой талией.