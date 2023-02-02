 

Слои в зимней моде: отличный способ максимально эффективно использовать все свои куртки, ветровки и пальто

02.02.2023, 20:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В уличном стиле, если судить по прошедшим показам на подиумах, в 2023 году в большой моде будут слои. Такой тренд может стать отличным способом получить максимальную отдачу от всех курток, ветровок и пальто в гардеробе и при этом комфортно чувствовать себя на улице зимой.

Несмотря на то что правила в моде становятся все более расплывчатыми, использовать слои в образе нужно все-таки осторожно. Конечный результат должен выглядеть гармонично. Ниже представляем вашему вниманию лучшие варианты слоистых комплектов с подиумов 2023 года.

Супертолстые пуховики

В моде зимой 2023-го, к примеру, суперпухлые пуховики, надетые поверх одной или даже нескольких тонких курток разной длины. В холодную погоду такой вариант просто идеален.

Монохромные образы

Кроме того, в моде монохромные образы в слоистых комплектах. Этот вариант считается наиболее практичным. Ведь в данном случае не нужно часами думать, какой цвет с каким будет хорошо сочетаться. К примеру, в тренде в 2023 году слоистые комплекты в белом цвете.

Вещи оверсайз

Составляя многослойные образы, надо обращать внимание на вещи оверсайз. К примеру, верхнее пальто в комплекте в таком стиле позволит избежать чувства тесноты из-за большого количества слоев.

Цветные слои

Разумеется, слои в комплектах в этом сезоне могут быть и цветными. В этом случае можно использовать, к примеру, одежду одного цвета, но нескольких тонов. Неплохим решением также будет включить в комплект вещи близких цветов, к примеру, оттенки синего и фиолетового.

Кожаное пальто

Кожаные пальто или длинные куртки в этом году будет модно также сочетать с короткими кожаными же курточками. Под такую длинную верхнюю одежду допускается надевать и модные вещи оверсайз. В таком многослойном наряде можно миксовать как несколько оттенков коричневого цвета, так и, к примеру, черный с коричневым.

Клетчатые слои в мужском стиле

В зимних женских комплектах в 2023 г. в моде будет, помимо всего прочего, клетка. При создании слоистого образа в комплекте можно использовать сразу несколько клетчатых вещей. Клетчатый костюм в мужском стиле, к примеру, отлично будет смотреться в комплекте с рубашкой с галстуком и клетчатым длинным грубым пальто.

С клетчатым пальто, стилизованным под мужское, по мнению стилистов, неплохо сочетаются также и любые другие блейзеры с подобным принтом. Отлично дополнят такой комплект свободные джинсы с высокой талией.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.11.20 / Мачу-Пикчу построили альпаки

01.05.21 / Мишустин сообщил, что с 2022 года правительство не будет оказывать материальную поддержку свистящим гражданам

18.02.21 / Скандалы: Хозяева-призраки

19.03.21 / Немецкий археогенетик: “Никакого русского генома не существует”

28.04.22 / Мнение: Когда завершится спецоперация?

15.04.21 / Сын Натальи Водяновой Лукас Портман о матери, отце и моде: “Меня никогда не волновало, что на мне надето”

05.08.21 / Вновь холостой Билл Гейтс о дружбе с Джеффри Эпштейном и разводе: “Я должен идти дальше”

21.07.22 / Мнение: Более широкий выбор

01.05.22 / Мнение: “Азовсталь”. Вид из космоса.

11.01.23 / Памела Андерсон без макияжа в трейлере документалки Netflix о самой себе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика