Мнение: Итоги урожая-2022, генно-инженерная гонка и японские рыбаки без курильской рыбы

1. Урожай 2022 года, как и ожидалось, оказался рекордным. Общая цифра сбора зерновых и зернобобовых составила 154 млн тонн, на четверть больше, чем в прошлом году. Рост приходится в первую очередь на пшеницу, которую нам особенно выгодно экспортировать. Столько зерна (причём высококачественного зерна) Россия не производила в своей истории никогда. Ностальгирующие по временам вкусно пахнущих электричек могут утешиться тем, что советские рекорды побиты ещё не все (ссылка 1, ссылка 2):



Урожай пшеницы в России в 2022 составил 104 млн т. Это новый исторический рекорд, превзошедший прежний пик 2017 г. (86 млн т) сразу на 21%. Лучший результат советского периода — 63 млн т в 1978, доля пшеницы в зерновом клине тогда была гораздо меньше. В мире рубеж 100 млн т по пшенице преодолевали только 3 страны: несколько раз СССР, с 1990-х стабильно Китай, последние годы Индия.

Урожай ячменя в России в 2022 г. составил 23,5 млн т. Это лучший результат с 1995 г., прежний пик был в 2008 г. (23,2 млн т). Исторический рекорд — 36,9 млн т в валовом весе в 1976 г., что при тогдашних коэффициентах отходов даёт примерно 34,5 млн т в чистом весе, максимум в новейшей истории — 27,1 млн т в 1994 г.

Урожай кукурузы в России в 2022 г. по подробной сводке составил 11,8 млн т, а по оперативным данным конца декабря — 13,9 млн т, при этом в части регионов уборка продолжалась и в январе. Итог, скорее всего, станет третьим в истории показателем (сейчас это 14,3 млн т в 2019 г.). Исторический рекорд — 15,3 млн т в 2016 г., лучший результат советского периода — 4,7 млн т в 1989 г.

Урожай овса в России в 2022 г. составил 4,56 млн т. Это лучший результат за последние 4 года. Исторический рекорд — 15,7 млн т в 1986 г., максимум в новейшей истории — 11,6 млн т в 1993 г.

Урожай зернобобовых в России в 2022 г. составил 4,42 млн т. Это лучший результат с 1991 г., прежний пик был в 2017 г. (4,26 млн т). Исторический рекорд — 7,26 млн т в валовом весе в 1964 г. (оценочно 6,8 млн т в чистом), однако тогда очень высокой была доля кормовых бобовых, тогда как сейчас доминируют пищевые.

Урожай ржи в России в 2022 г. составил 2,22 млн т. За последние 5 лет более высоким был только показатель 2020 г. Многолетний рекорд — 16,4 млн т в 1990 г. (есть небольшая вероятность, что абсолютный максимум мог быть в первой половине ХХ века), максимум в новейшей истории — 13,9 млн т в 1992 г.

Урожай гречихи в России в 2022 г. составил 1234 тыс. т. Это второй результат в истории, уступающий только рекорду 2017 г. (1525 тыс. т). Лучший результат советского периода — чуть больше 900 тыс. т в 1968 г.

Урожай риса в России в 2022 г. составил 798 тыс. т. Это минимум с 2009 г., причиной чего стала весенняя авария на гидроузле в Краснодарском крае. Исторический рекорд — 1380 тыс. т в 1980 г., максимум в новейшей истории — 1142 тыс. т в 2020 г.

Урожай проса в России в 2022 г. составил 309 тыс. т. Это минимум за последние 4 года. Многолетний рекорд — 3364 тыс. т в валовом весе в 1973 г. (оценочно свыше 3 млн т в чистом; есть вероятность, что абсолютный максимум мог быть в первой половине ХХ века), максимум в новейшей истории — 1535 тыс. т в 1992 г.

Урожай зерна в России в 2022 г. составил 153,8 млн т (валовой — 160,6 млн т). Это новый исторический рекорд, превзошедший прежний пик 2017 г. (135,5 млн т) сразу на 14%. Причём этот показатель включает в себя только 11,8 млн т кукурузы, тогда как по факту её собрали не менее 14 млн т. Таким образом, итоговый показатель по зерну будет свыше 156 млн т. Лучший результат советского периода — 127,4 млн т в 1978 г. В мире рубеж 150 млн т по зерну преодолевали только 4 страны: США, Китай, СССР и Индия.

Урожай подсолнечника в России в 2022 г. составил 15,3 млн т (в текущих детальных данных 14,5 млн т). Это лишь чуть ниже второго в истории результата 2019 г. (15,4 млн т). Исторический рекорд — 15,7 млн т в 2021 г., итоговый показатель 2022 г. с большой вероятностью будет очень близок. Лучший результат советского периода — 3,8 млн т в 1989 г.

Урожай сои в России в 2022 г. составил 5,79 млн т. Это новый исторический рекорд, превзошедший прошлогодний пик (4,76 млн т) на 22%. Лучший результат советского периода — 0,77 млн т в 1975 г.

Урожай рапса в России в 2022 г. составил 4,56 млн т. Это новый исторический рекорд, превзошедший прошлогодний пик (2,79 млн т) на целых 63%! Лучший результат советского периода — 0,26 млн т в 1990 г.

Урожай сахарной свёклы в России в 2022 г. составил 41,7 млн т. Это лучший результат за последние 3 года, причём по окончательному завершению уборки он может подрасти ещё на 1 млн т. Исторический рекорд — 54,4 млн т в 2019 г., лучший результат советского периода — 37,4 млн т в 1989 г.

Урожай льна-волокна в России в 2022 г. составил 24 тыс. т. Это новый многолетний минимум. Лучший результат в новейшей истории — 78 тыс. т в 1992 г., исторический максимум превышает 300 тыс. т.

Урожай картофеля в России в 2022 г. составил 18,7 млн т. Это на 4% выше прошлогоднего показателя, но уступает предыдущим годам. Исторический рекорд — 61,9 млн т в 1973 г., максимум в новейшей истории — 39,9 млн т в 1995 г.

Урожай овощей в России в 2022 г. составил 13 млн т. Это соответствует текущему прошлогоднему показателю, но уступает 3,5% ему же, опубликованному в предыдущих сводках. Судя по тому, что заметные изменения произошли и в показателях по картофелю, Росстат пересмотрел оценку урожая в хозяйствах населения (на основе микропереписи 2021 г.), однако остаётся вопрос, будут ли пересмотрены другие архивные годы (после всеобщих переписей показатели корректируются на 10 лет назад). По текущим данным, урожай овощей 2022 г. минимальный с 2015 г. Исторический рекорд — 14,1 млн т в 2019 г., лучший результат советского периода — 12,9 млн т в 1984 г. Справочно: Крым в позднесоветские времена давал 400-500 тыс. т овощей в год, сейчас — 150-200 тыс. т.

2. В журнале «Эксперт» бьют тревогу: по мнению авторов статьи, которую я цитирую ниже, Россия отстаёт в развитии технологий генного редактирования (в частности, по наиболее востребованному сейчас методу CRISPR). За наводку спасибо блогеру keleg:



Почему Россия проигрывает гонку

В 2018 году президент Владимир Путин поставил задачу форсированного развития генетических технологий в России, сравнив важность и масштабность задачи с атомным проектом, реализованным нашей страной после Второй мировой войны.

Весной 2019 года правительство РФ утвердило программу (ФНТП) на 2019‒2027 годы на общую сумму 111,5 млрд рублей. В частности, в ней было запланировано до 2027 года создать с помощью технологий генетического редактирования 30 новых линий растений и животных (включая аквакультуру). К 2021 году было создано уже 16 таких новых линий. А осенью 2022-го по поручению президента программа была продлена до 2030 года.

То есть вроде бы все нормально, работа идет. Но в действительности отставание России в области генных технологий остается критическим.

По данным недавнего (август 2022 года) исследования Research and Markets, на сегодняшний день в мире было подано заявок / выдано более 3300 патентов по CRISPR-тематике. На этом фоне российские 30 новых линий растений и животных к 2027 году — это капля в море.

Но хуже другое. Российское законодательство фактически блокирует исследования в главной сфере генных технологий — редактирования генома человека. Формального запрета на такие исследования нет, однако, согласно статье 1349 Гражданского кодекса РФ, «способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека» не могут являться объектом патентных прав. Зародышевая линия — это группа клеток многоклеточного организма, из которой при нормальном воспроизведении формируется потомство (как правило, в результате полового размножения).

Таким образом, патентование потенциально наследуемых генетических изменений в России запрещено. Исследования не запрещены, а патентование запрещено.

По этой статье ГК РФ существует и судебный прецедент: в 2020 году Суд по интеллектуальным правам встал на сторону Роспатента, который отказался выдать патент компании «НПФ ДНК-Технология». В декабре 2017 года — за год до того, как в Китае на свет появились первые генетически модифицированные дети, — от имени компании была подана заявка в Роспатент. В основе заявки лежала методика генетической профилактики ВИЧ, разработанная группой под руководством профессора Дениса Ребрикова из РНИМУ им. Н. И. Пирогова. Российские ученые научились редактировать именно тот ген (CCR5), который отредактировал девочкам-близнецам Хэ Цзянькуй. Однако Роспатент отверг заявку, а позже и суд подтвердил это решение.

Сам Ребриков сохранил энтузиазм в отношении экспериментов с генным редактированием человеческих эмбрионов (впоследствии он решил расширить свои опыты и включить в них изменение генов, передающих наследственную форму глухоты) и даже заявлял о желании добиться изменения нормы ГК РФ, но пока все остается по-прежнему.

Рационально объяснить наличие такой нормы невозможно.

Ни этическими соображениями — ведь это патентование не части генома человека, но способа его изменения. Ни соображениями целесообразности: государство предпринимает усилия для развития генетических технологий, в том числе для обеспечения биобезопасности и технологической независимости. В стране по поручению президента создается национальная база генетических данных. И в то же самое время в ГК существует статья, которая отражает иррациональные страхи начала эпохи клонирования животных (редакция ГК от 2006 года, то есть еще до открытия технологии генного редактирования) и провоцирует российских ученых на переезд в другие страны, где они смогут коммерчески защитить результаты своих исследований.

Такие нормы лишь закрепляют отставание России в наиболее перспективной сфере технологического развития. Как и, например, позиция Минздрава, который в вопросах генного редактирования предпочитает ориентироваться на рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Иначе говоря, отставание России заведомо программируется, поскольку ставит национальную программу развития генетических исследований в зависимость от позиции, спонсируемой исключительно западными фармацевтическими гигантами.

Представьте только, что СССР поставил бы свой атомный проект в зависимость от рекомендаций международных организаций.

Действительно: атомные, авиационные, ракетные, автомобильные и электронные технологии определили лицо XX века. По атому, самолётам и ракетам/космосу наша страна была и остаётся лидером, а вот по автомобилям и по электронике в СССР был провал, который мы навёрстываем до сих пор.

В XXI веке наибольший потенциал имеют технологии искусственного интеллекта и генного редактирования. Страны, в которых эти технологии доведут до ума и до повсеместного внедрения, получат огромное преимущество. Уже работает технология CRISPR, хотя её применение пока ещё довольно ограниченно. В США сделали бота ЧатЖПТ, которого мы с вами регулярно обсуждаем.

Россия не должна отстать по этим направлениям, тем более сразу по двум из них. Это уже не только вопрос экономики — это вопросы политической и военной безопасности.

3. Дзен-канал «Выключаем эмоции, включаем ум» пишет (ссылка):

25 января Hokkaido Shimbun сообщила, что Россия отказалась проводить переговоры с Японией по вылову рыбы у Курил:

«Россия объявила о решении не проводить ежегодные переговоры с Японией по вопросу о “безопасном рыболовстве”, осуществляемом японцами в акватории “северных островов” в соответствии с Соглашением 1998 года. Это вызвало глубокое разочарование и тревогу рыбаков северной и северо-восточной части Хоккайдо с центром в Немуро. Уже сейчас японские промысловики опасаются ожидающих их больших трудностей в добыче ценных пород рыбы и морепродуктов». Источник.

А сегодня наш МИД сообщил, что Россия не будет вести консультации с Японией относительно соглашения о морском промысле для японских рыбаков у Южных Курил.

Как уже неоднократно бывало, наш ответ на санкции был асимметричным и крайне болезненным для недружественной страны.

Далее автор по ссылке приводит подсчёт, согласно которому Россия на продаже квот на вылов теряет около 20 миллионов рублей, а вот японские рыбаки теряют на невыловленной рыбе – более 430 миллионов рублей.

Аргументация в стиле «сами не ловят и другим не дают» здесь не работает. За русофобию надо платить. За дружбу с США тоже надо платить. Вот мы и выставляем японцам счёт. Кстати, инфляция в Японии сейчас на максимуме с 1981 года. И если в России инфляция снижается, то безнадёжно больная экономика Японии с каждый следующим годом, вероятно, будет чувствовать себя всё хуже и хуже.