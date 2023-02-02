 

Скандалы: БенЯфициар

02.02.2023, 20:40, Разное
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По результатам обысков у Игоря Коломойского, СБУ отрапортовало о разоблачении миллиардных хищений

У воротилы Бени Коломойского – очередная жизненная развилка. Либо остаться на Украине и доиграть в пьесе «Буратино и Папа Карло» с необъявленным финалом, в кульминации которой к тебе домой с обыском заявляются силовики, либо бежать на историческую родину, в Израиль, откуда нет выдачи в США. Ведь за океаном Беню тоже разыскивают – по нескольким уголовным делам, в том числе и за уклонение от уплаты налогов. Обвинение по американским меркам тяжёлое, тянет на многолетнее тюремное заключение.

По всей видимости, ещё сегодня утром Коломойский был преисполнен уверенности, что обыскивать его СБУшники и детективы БЭБ (Бюро экономической безопасности) станут чисто формально. Напугают, как следует, создадут информационный повод, да и уберутся восвояси. Да не тут-то было: по итогам обыска СБУ, не медля, опубликовало бодрый отчёт, что в результате следственных действий в доме у Коломойского «была вскрыта схема присвоения 40 миллиардов гривен (примерно миллиард долларов по «уличному» курсу) на ПАТ «Укрнафта» и ПАТ «Укртатнафта». Обе структуры контролирует Коломойский, «Укрнафта» – самое крупное нефтедобывающее предприятие страны, а «Укртатнафта» – самое крупное нефтеперерабатывающее. «Установлено, что противоправные механизмы были увязаны с уклонением от уплаты налогов и легализацией доходов, полученных преступным путём». «По данным следствия, преступная деятельность совершалась в интересах фактических владельцев и бенефициаров компаний». То есть, Коломойского и его партнёра Геннадия Боголюбова, возглавляющего ряд хасидских структур.

В общем, уже сегодня вечером Коломойскому могут предъявить обвинения и ограничить его выездные возможности, дабы не дать ему сбежать из страны. Логичнее, впрочем, было бы дать ему сбежать, переложив, таким образом, груз ответственности на Тель-Авив. Но едва ли в Вашингтоне оценили бы такой демарш – там давно ждут Бениной выдачи и громких судебных процессов, анонсированных ещё несколько лет назад, в ходе эпопеи с продажей группы компаний «Приват». Зеленский, конечно же, не рискнёт помогать своему Папе Карло в столь суровую годину, – чтобы окончательно не побить горшки с Вашингтоном. Но интрига как раз в том, что предпримет сам Папа Карло – Коломойский, и не вытащит ли он на свет Божий компрометирующие Зеленского бумаги, как в своё время и обещал? И тогда отложенный финал пьесы станет ещё более непредсказуемым.

Александр Артищенко

Оригинал материала: “Наша Версия”


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