Мнение: О коренном переломе в специальной операции… Уже начинается?

В Киеве и Вашингтоне ощутимо нервничают. Словно бы нутром чуют грядущие неприятности. Отсюда и заметно беспокойный тон свежего заявления главы украинского СНБО Алексея Данилова: «Россия готовится… Она собирает всё возможное… Мы понимаем, что всё на столе… Мы не отвергаем ни одного сценария в ближайшие две-три недели». Отсюда и спешка с пакетами военной помощи Украине, ради чего Вашингтон оказывал беспрецедентное давление на союзников.

И это означает, что в ходе спецоперации наметился коренной перелом…

Не с российской стороны.

Запад снова сменил стратегию. Осознав, что «время не на стороне Украины» и что в «войне на истощение» она неизбежно проиграет, в Белом доме решили вернуться к идее «быстрой победы» одним-двумя ударами бронированного кулака.

Почему это случилось, несмотря на вроде бы «априори никакие» шансы на успех 2% мирового ВВП против почти половины мировой экономики?

Как пишет WSJ, изначально на Западе были уверены, что чем дольше будут продолжаться боевые действия, тем выше вероятность того, что Украина одержит победу. Однако теперь, по истечении многих месяцев конфликта, пришло понимание, что именно Москва сможет победить в любых затяжных «боях на истощение». А ключевые партнёры Киева вполне допускают, что окно возможностей для Украины заканчивается. Например, в Британии откровенно заявляют, что угроза, исходящая от России, с течением времени может увеличиться. И только срочные крупные поставки наступательного оружия смогут помочь ВСУ продвинуться вперёд. ©

«Дайте Украине средства, чтобы закончить дело, дайте им артиллерийские системы для ведения огня на большую дальность, дайте им танки, дайте им самолёты!», — буквально кричал экс-премьер UK Борис Джонсон на Atlantic Council. И хотя его эмоциональность могла быть следствием личных впечатлений от недавней поездки в Киев, нельзя исключить и влияния экономической повестки. Не случайно вторым по значимости словом после «дайте» в речи бывшего главы британского кабинета было слово «быстро». По его версии, «чем быстрее победят украинцы, тем быстрее восстановится #экономика». С которой именно у Великобритании дела идут несколько неважно.

Наряду с этим и в RAND Corporation отмечают, что Западу нужно любой ценой избежать затяжной войны, поскольку её издержки уже слишком высоки и «значительно перевешивают возможные выгоды такого сценария». Однако и там считают, что ключ к началу переговоров лежит в способности Украины победить на поле боя для чего ей надо помочь оружием.

Однако некоторые эксперты, по данным WSJ, не уверены, что более активная поддержка Киева приведёт к более быстрому окончанию конфликта. Также уверенности нет у них и в том, что #Украина сможет провести успешные наступления, аналогичные прошлогодним. Всё-таки страна уже сильно истощена, её покинули около 10 млн чел., из которых 8 млн успешно релоцировались в ЕС, а мобилизация в ряды ВСУ теперь доходит и до военнообязанных украинцев, которые ограниченно пригодны к военной службе.

В свою очередь, #Кремль в наращивании Западом военной поддержки Украины видит не стремление подтолкнуть Москву за стол переговоров, а желание «окончательно решить русский вопрос». Нанести России военное поражение, вынудить капитулировать и затем «добить», ибо Vae victis! Понятно, что для Владимира Путина и его окружения это абсолютно неприемлемо. Но и для большинства россиян любая #капитуляция означает риск такого сценария, при котором даже «лихие 1990-е» могут показаться «золотым веком». Отсюда и высокие цифры «поддержки СВО» в соцопросах, и готовность терпеть #санкции: предлагаемая альтернатива пока выглядит много хуже.

Что это означает для Владимира Путина?

Что его приоритет на текущий момент — не столько победить на поле боя, сколько поломать новый западный сценарий «быстрой победы». А для этого совсем не обязателен упреждающий удар в виде нового масштабного наступления, которого все ждут и к которому все готовятся, в первую очередь — на той стороне. Более того, подобное наступление, о котором громче всех кричат в Киеве, несёт в себе для России огромный #риск попасться в ловушку годичной давности, чем окончательно сломать себе шею. Возможно, за год в Кремле и на Арбате несколько поумнели.

«Альтернативной решительному наступлению могли бы стать более решительные обстрелы украинской инфраструктуры, а также давно обещанные удары по “центрам принятия решений” с целью показать Западу, что его новая ставка на быстрое завершение конфликта ошибочна, и всё будет ровно наоборот, да ещё со снижающимися шансами на переговоры, — пишет политолог Татьяна Становая. — То есть, приоритетная цель Москвы в таких условиях — это не новое наступление с целью занятия новых территорий (с октября это вообще уже не про территории), а демонстрация силы Западу малыми средствами. И чёткий месседж: конфликт будет очень долгим и выйдет ещё более болезненным для Украины, если Запад опять не изменит подход».

Понятно, что стратегия «от обороны» тоже несёт в себе риски. Могут понадобиться новые люди удерживать оборонительные рубежи, а это новая #мобилизация, которая даже если протестов не вызовет, популярности властям не добавит. Могут вдруг возникнуть проблемы военного характера: местами линия боевого соприкосновения — на расстоянии одного прорыва от границы. Но всё же построение прочной обороны требует меньше ресурсов, чем полномасштабное наступление с нескольких сторон одновременно. А если получится организовать полноценный провал широко анонсированного украинского «весенне-летнего наступа», на новый у Киева и Запада может не хватить ни сил, ни ресурсов, ни желания.

Тогда и наступит реальный «перелом», открывающий дверь к реальному столу переговоров?

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