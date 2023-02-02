 

Вместо отца прочерк: Родившая из пробирки Фриске выдала правду о ребенке

02.02.2023, 20:05, Разное
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Пока прославленная певица покоится на Николо-Архангельском кладбище, ее родня продолжает жить дальше. И, как обычно, эту знаменитую семью преследуют скандалы, а иногда негатив со стороны публики. В частности с этим столкнулась сестра Жанны Фриске, когда решила родить.

Девушка мечтала о ребенке много лет, однако все попытки оказывались провальными. Из-за этого она даже развелась со своим мужем, чтобы найти донора и все-таки стать мамой. Выход нашелся – рождение малыша из пробирки. Собственно, далеко не все поклонники звездного семейства поддержали идею Натальи. Но какая уже разница, если ее мечта исполнилась?

Звезда не сделала из рождения малышки тайну. Сестра Жанны Фриске откровенно рассказывала о том, что отцом девочки, которой дали имя Луна, стал Александр Титов: с ним девушка познакомилась в караоке, съехалась, а родителями представила как донора. Однако отношения с мужчиной не сложились: из-за бесконечных психов будучи беременной Наталья выгнала Александра.

Примечательно, что это не помешало мужчине присутствовать на выписке. Но этот факт, как оказалось, не стал поводом для налаживания отношений. На этот раз сестра покойной звезды выдала очередную правду о ребенке. Поклонникам она поведала, что Луна не носит фамилию папы. Более того, он и в документах не значится.

“В графе отец у нас прочерк!” — написала родственница Жанны Фриске, отвечая на вопросы фанатов.


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