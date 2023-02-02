Про интервью – Личное мнение
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Совершенно искренне скажу вам, что не хотела писать про интервью Волочковой, в котором она всем жару дала.
Однако судя по тому, какой шум поднялся, считаю нужным высказаться.
Фото: Соцсети
Ну, начнём с того, что все вы знаете Настю, видели её шпагаты и посиделки в баньке.
Можно, конечно, смеяться — чего греха таить, и я это делаю. Но это добрый смех, в котором нет ни грамма злости.
На мой взгляд, Волочкова несчастна. А то, что она дарит всем нам повод улыбнуться — за такое ругать нельзя.
Если уж совсем откровенно, то мне Настю жалко. Действительно была талантливой балериной и очень красивой женщиной.
Фото: Соцсети
Мне больно смотреть, как она изменилась внешне. Во что превратилась её жизнь — она даже сама этого не понимает.
Вопрос об этом интервью я бы поставила чуть иначе. Не почему Настя в таком состоянии, а почему её просто не пожалели — чисто по-человечески?
Вот мне хочется как-то помочь Волочковой. Я не знаю как и чем, но у меня именно такие чувства.
А у вас?
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Источник: Лена Миро
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