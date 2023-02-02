Про интервью – Личное мнение

Совершенно искренне скажу вам, что не хотела писать про интервью Волочковой, в котором она всем жару дала.

Однако судя по тому, какой шум поднялся, считаю нужным высказаться.



Фото: Соцсети

Ну, начнём с того, что все вы знаете Настю, видели её шпагаты и посиделки в баньке.

Можно, конечно, смеяться — чего греха таить, и я это делаю. Но это добрый смех, в котором нет ни грамма злости.

На мой взгляд, Волочкова несчастна. А то, что она дарит всем нам повод улыбнуться — за такое ругать нельзя.

Если уж совсем откровенно, то мне Настю жалко. Действительно была талантливой балериной и очень красивой женщиной.



Фото: Соцсети

Мне больно смотреть, как она изменилась внешне. Во что превратилась её жизнь — она даже сама этого не понимает.

Вопрос об этом интервью я бы поставила чуть иначе. Не почему Настя в таком состоянии, а почему её просто не пожалели — чисто по-человечески?

Вот мне хочется как-то помочь Волочковой. Я не знаю как и чем, но у меня именно такие чувства.

А у вас?

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