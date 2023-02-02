Бритни Спирс ответила на комментарии звезды “Зачарованных” Алиссы Милано о ее судьбе

Бритни Спирс продолжает эмоционально высказываться по поводу ситуации, когда к ней домой приехала полиция. На этот раз поп-дива заявила, что крайне огорчена издевательствами со стороны звезды сериала “Зачарованные” Алиссы Милано. Актриса написала в социальных сетях, что нужно “проверить Бритни”. Это, по мнению звезды, и спровоцировало беспокойство поклонников.

Певица заявила, что огорчена видеть подобные “издевательские” комментарии от людей, которые не знают ее близко. После этого Милано извинилась перед Бритни. Как Спирс на это отреагировала, неизвестно.

Огорчаюсь видеть что-то подобное обо мне от людей, которые меня не знают! Это определенно выглядит как разновидность буллинга! Дамы, мы должны поддерживать друг друга, а не пытаться потопить! – написала певица.

Недавно фанаты Бритни Спирс забили тревогу после того, как она в очередной раз удалила свою страницу в социальных сетях, и вызвали полицию к ее дому. Ранее Бритни Спирс устроила скандал в одном из ресторанов в Лос-Анджелесе. О недавнем случае фанаты также напомнили правоохранителям. Тогда звезду возмутило, что другие посетители обращают на нее слишком много внимания, и от переживаний у нее сдали нервы. Как только Спирс начала ругаться, ее 28-летний супруг Сэм Асгари сразу же покинул заведение.