Между Мэри и Мари: конфликт датских принцесс набирает обороты

В тени громких выяснений отношений членов британской королевской семьи разворачивается конфликт двух принцесс в Дании. Супруги кронпринца Фредерика и его младшего брата Иоахима Мэри и Мари отмечают дни рождения 5-го и 6-го февраля, но, судя по всему, в этом году они снова будут праздновать его по отдельности.

Кронпринцесса Мэри, принц Кристиан, принцесса Изабелла, кронпринц ФредерикПринц Николай, принцесса Мари, принц Иоахим, принц Феликс

Кронпринцесса Мэри – в девичестве Мэри Элизабет Дональдсон – родилась и выросла в Тасмании, куда ее родители эмигрировали в 1963 году. Профессор прикладной математики Джон Далглиш Дональдсон из Шотландии и его супруга Генриетта Кларк поженились в Эдинбурге за три месяца до отъезда в Австралию. Кроме появившейся на свет 5 февраля 1972 года Мэри у них было еще трое детей – две девочки и мальчик.

В 1989 году, отучившись в школе и в колледже, Мэри поступила в Университет Тасмании. Она окончила его в 1994 году бакалавром в области коммерции и права, после чего еще два года изучала рекламу и маркетинг. Интересно, что после этого Мэри много работала и путешествовала в Европе. Большую часть этого времени она провела в стране своих предков – Великобритании, и, конечно, Шотландии. Но с наследником одного из старейших европейских престолов она познакомилась в ее родной Австралии – они случайно столкнулись в одном из сиднейских баров.

Одна из первых совместных фотографий Фредерика и Мэри в Австралии в январе 2003 года

В сентябре 2000 года страна принимала Олимпийские игры. Мэри Дональдсон работала тогда менеджером по рекламе в местной компании, и после работы зашла в модный паб Slip Inn в гавани Дарлинг-Харбор. Там она познакомилась с кронпринцем Фредериком, который представился просто как «Фред». Уже став принцессой, в 2005 году Мэри рассказывала в интервью:

У меня в голове что-то щелкнуло. Это не был фейерверк или что-то в этом роде, скорее необычное волнение. Я не знала, что он датский принц. Но после получасового разговора кто-то подошел ко мне и сказал на ухо: «Вы знаете, кто этот человек?».

Так Мэри узнала, что разговаривает с наследником 1000-летнего датского престола. После двухлетнего романа на расстоянии она переехала в Копенгаген, перешла в лютеранскую церковь и выучила датский язык.

Вскоре королевский двор объявил о помолвке кронпринца и его австралийской красавицы, а в мае 2003 года в Копенгагенском соборе состоялась сказочная церемония венчания. Потом торжества продолжились в Сиднее. Возле бара, где они впервые встретились, были вывешены баннеры с поздравлениями новобрачным.

Молодожены и королева Дании Маргрете II 14 мая 2004 года

Спустя полтора года, 15 октября 2005 года, у них родился сын Кристиан, занявший второе после Фредерика место в очереди на престол, на котором сейчас восседает 82-летняя королева Маргрете II. Всего у супругов четверо детей – Кристиан, Изабелла, Винсент и Йозефина.

Насколько я помню, в детстве я никогда не мечтала когда-нибудь стать принцессой. Я хотела быть ветеринаром, – сказала однажды Мэри.

Тем не менее, скоро ей предстоит стать королевой Дании.

Кронпринц Фредерик с супругой Мэри и их дети Изабелла, Кристиан, Винсент и Йозефина

Совсем другая история произошла с француженкой Мари Агатой Одиль Кавалье – ныне женой принца Иоахима. Она совершенно точно знала, кто ее сосед по столу на ужине у их общих друзей. Принц был тогда женат на британке Александре Мэнли из Гонконга, они воспитывали двоих сыновей – Николая и Феликса. В интервью британскому HELLO! младший сын королевы Маргрете II вспоминал:

Наша встреча была чистой случайностью. В то время я был женат. Но, так как на ужине мы были единственными франкоязычными людьми, хозяева посадили нас рядом друг с другом. Оказалось, что Мари никогда не была в Дании, мы с удовольствием пообщались. Но наш роман начался гораздо позже.

Сама Мари не была в восторге от перспективы стать датской принцессой. Она признавалась датским журналистам:

У меня была прекрасная жизнь, я не нуждалась в том, чтобы меня спас какой-то принц на белом коне из Дании.

Она родилась в Париже 6 февраля 1976 в состоятельной семье. После развода родителей девушка оказалась в престижной школе-интернате в Швейцарии. Затем она переехала в США, где изучала международный бизнес и экономику в Бэбсон-колледже в Бостоне и историю искусств в Мэримаунт Манхэттен Колледже в Нью-Йорке. Получив степень бакалавра, она вернулась в Европу и изучала экономику в Женевском университете.

Уже в годы учебы Мэри работала в компании Estee Lauder в Париже в качестве помощника менеджера по связям с общественностью, подрабатывала преподавателем французского языка, стажировалась в ING Numismatic Group SA в Женеве. Она сменила много мест работы в области PR и рекламы, и к моменту свадьбы с принцем Иоахимом вернулась в эту же компанию исполнительным секретарем. Говоря о том, какое впечатление на него произвела Мари, принц признался:

Она обладает способностью покорять сердца людей. Да, когда вы видите ее фотографии в глянце, невозможно усомниться в том, что она чрезвычайно привлекательна, но это только начало. Когда вы с ней разговариваете, вы чувствуете, какой это глубокий человек.

В 2005 году их видели отдыхающими вместе во французском Авиньоне. Но еще до этого – 16 сентября 2004 года – королевский двор объявил о намерении принца и его супруги Александры расторгнуть брак. Первый в истории датской королевской семьи развод состоялся 8 апреля 2005 года.

В январе 2007 года Мари сопровождала принца Иоахима и его детей от первого брака на отдыхе на лыжном курорте в Швейцарии. В том же году она присоединилась к королевской семье во время празднования Пасхи во дворце Марселисборг, где впервые встретилась с матерью своего возлюбленного, королевой Маргрете II. Было очевидно, что у пары серьезные отношения, но Мари не хотела становиться членом датской королевской семьи. Позднее она объясняла журналистам:

У меня не было сомнений в том, что я люблю его, но я не хотела отказываться от своей жизни. Я была счастлива, и у меня была своя гордость. Я просто не была готова выйти замуж и взять на себя ответственность стать частью королевской семьи.

Молодожены Мари и Иоахим 24 мая 2008 года

Тем не менее, 24 мая 2008 года Мари Кавалье вышла замуж за принца Иоахима и стала принцессой Мари, графиней Монпеза. Церемония бракосочетания состоялась в церкви Мёгельтондер, а свадебный банкет – в королевском поместье Шакенборг, которое с тех пор закреплено за семьей младшего сына монархини.

Выйдя замуж за Иоахима, Мари отказалась от французского гражданства и перешла из католической в лютеранскую церковь Дании. Она называет мужа «родственной душой» и говорит, что он дал ей чувство стабильности, которого ей не хватало после развода родителей, то есть с 11-летнего возраста.

Принц Иоахим был таким понимающим и терпеливым, он помог мне оценить эту жизнь по достоинству. В конце концов, я осознала его положение и то, насколько важна королевская семья для датчан.

4 мая 2009 года у супругов родился сын Хенрик, крестной матерью которого стала его тетка – кронпринцесса Мэри. А через три года в семье появилась дочка Афина. Иоахим, Мари и дети принца от обоих браков часто бывали в официальной королевской резиденции Марселисборг, где у всех членов семьи были свои апартаменты. Все вместе проводили праздники, с удовольствием общались.

Внуки королевы принц Винсент, Николай и Кристиан, сама Маргрете II, ее сын кронпринц Фредерик, невестка принцесса Мари, внучка принцесса Изабелла, внук принц Феликс, сестра принцесса Бенедикте, сын принц Иоахим, невестка кронпринцесса Мэри, внук принц Хенрик, внучка принцесса Йозефина, внучка принцесса Афина за праздничным столом.

Казалось, что ничто не нарушало спокойной жизни королевской семьи, пока в 2019 году Иоахим с семьей не был отправлен во Францию – на родину своего отца принца Хенрика и своей нынешней супруги. Он должен был проходить учебу в военном училище, но внезапно врачи обнаружили у него в мозгу опасный для жизни тромб. После выписки Иоахима из больницы его навестил брат Фредерик. Но, к изумлению общественности, кронпринц приехал во Францию без жены Мэри.

Иоахим и Мари должны были вернуться в Данию к концу 2020 года, но, по сообщению пресс-службы датского королевского двора, из-за проблем со здоровьем принц и принцесса решили остаться в Париже. Иоахим занял должность военного атташе посольства своей страны во Франции, что подразумевает четыре года вдали от родины. Однако, по словам Мари, это не было полностью их решением.

Нет. Мы не всегда сами решаем такие вопросы. Думаю, это важно знать. Мне нравилось жить в Дании. Это просто замечательная страна для жизни, – рассказала принцесса датскому журналу See and Hear.

Мари и Иоахим на родине принцессы в Париже

В Дании это заявление немедленно сравнили с наделавшим много шуму интервью Меган Маркл телеканалу ITV в Южной Африке в 2019 году, в котором она сказала, что не справляется с жизнью в королевской семье. По слухам, эти слова Мари вызвали еще большую напряженность в отношениях между семьями двух братьев.

А когда минувшей осенью разразился скандал из-за того, что Маргрете II лишила детей Иоахима от двух браков их королевских титулов, стало понятно, что кронпринц Фредерик и кронпринцесса Мэри полностью ее поддерживают. Мэри сказала СМИ:

Можно себе представить, как трудно было принять это решение, и как непросто с ним смириться. Эти изменения могут быть тяжелыми и действительно болезненными. Но это не значит, что это решение неправильное.

А Мари и Иоахим дали интервью датскому новостному порталу ВТ, во время которого принцесса со слезами на глазах посетовала:

Дети были выставлены на всеобщее обозрение. Это произошло в очень короткие сроки, то есть, у нас – их родителей – не было времени подготовить их к изменениям и реакции людей на них.

В этой беседе с журналистами она признала, что их отношения с Фредериком и Мэри были натянутыми. Супругов спросили, разговаривали ли они с кронпринцем и его супругой.

Нет, – ответила Мари.

К сожалению, нет, – подтвердил Иоахим.

Интервьюер спросил, какие у них отношения, на что Мари ответила:

Вот такие.

Какие могут быть, – сказал Иоахим.

То есть, все сложно? – уточнил корреспондент.

Сложно. Вот именно, – подтвердила принцесса.

А на вопрос, пыталась ли королева поговорить с сыном, тот развел руками:

Нет, к большому сожалению. Все-таки это семья, что бы кто бы об этом ни говорил.

Семейное фото: сестра королевы принцесса Бенедикте, внучка принцесса Изабелла, внук принц Винсент, невестка кронпринцесса Мэри, внучка принцесса Йозефина, сын кронпринц Фредерик, внук принц Кристиан, внучка принцесса Афина, сын принц Иоахим, внук принц Хенрик, невестка принцесса Мари, внуки принцы Феликс и Николай.