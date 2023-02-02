 

Путин: Народ без исторической памяти не имеет будущего

02.02.2023, 19:37, Новости дня
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Без памяти о прошлом нет будущего, но нужно жить сегодняшним днем, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями патриотических и молодежных организаций.

«Народ без памяти не имеет будущего. Не зная прошлого, будущего никогда не будет, мы будем все утрачивать – все то, чем мы дорожим и на основе чего мы развиваемся и идем вперед. Ведь нельзя жить только прошлым – я уже много раз об этом говорил, – это ведет в никуда. Прошлым жить нельзя, нужно жить сегодняшним днем и смотреть в будущее», – приводятся слова главы государства в официальном Telegram-канале Кремля.

«Но не бывает будущего без знания прошлого, без понимания того, на какой земле мы живем и благодаря кому мы живем. Вот если мы не будем уважать сами себя и своих предков, которые сделали возможной нашу сегодняшнюю жизнь, мы не сможем продолжать будущее нашей страны», – сообщил Путин.

Ранее Путин в Волгограде посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане в память 80-летия победы в Сталинградской битве и возложил цветы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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