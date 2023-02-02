Путин поблагодарил медиков в новых регионах России за их работу

В новых российских регионах медикам приходится работать в условиях невероятного напряжения, сообщил президент Владимир Путин в четверг на встрече с представителями патриотических и молодежных организаций.

«Хочу слова благодарности передать всем медицинским работникам Донбасса, Луганской народной республики, Донецкой народной республики, других территорий, потому что очень многие медицинские работники на этих территориях работают с полной отдачей», – цитирует Путина ТАСС.

Далеко не все знают, что работать сегодня на этих территориях – это невероятное напряжение физических и моральных сил, подчеркнул президент. Он выразил надежду на то, что это в скором времени закончится.

Ранее Путин в Волгограде посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане в память 80-летия победы в Сталинградской битве и возложил цветы.

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