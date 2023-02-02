 

Путин: Борьба с Россией всегда сопровождалась информационной войной

02.02.2023, 19:37, Новости дня
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С Россией всегда кто-то боролся, это сопровождалось всегда информационной войной, сообщил президент Владимир Путин на встрече с представителями патриотических и молодежных организаций.

Он указал, что прежде всего важно противостоять попыткам противника дезориентировать Россиян, в первую очередь молодежь, передает ТАСС.

«Есть такое понятие, как геополитика. Россия – самая большая страна в мире, и с ней всегда кто-то, не переставая, боролся. И некоторые даже говорили: «Как скучно жить на свете, когда никто не борется с Россией». Это не шутка, это высказывание конкретных политических деятелей прошлого из западных стран. Так было всегда!» – приводит слова Путина Telegram-канал «Пул N3».

«Это всегда сопровождалось такой сферой противоборства, как информация, информационное поле. И это было всегда, на протяжении всей нашей истории. То, что происходит сегодня и сопровождает специальную военную операцию, – это только обострение этой борьбы, которая велась всегда», – заключил президент.

Ранее Путин в Волгограде посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане в память 80-летия победы в Сталинградской битве и возложил цветы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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