Эстетика русалки: жемчужные акценты, влажные волосы и другие особенности образа

Скоро на экраны выйдет новый фильм о Русалочке и сейчас огромной популярностью пользуется эстетика русалки. Основной идеей, лежащей в основе такой эстетики, является то, что нужно выглядеть так, как бы вы были русалкой.

Это подразумевает под собой наличие красивой влажной кожи, переливающееся мерцание и сияние, а также некоторые акценты, вдохновленные морем.

При правильном подходе совершенно любая девушка может создать образ русалки. Самое хорошее в этом то, что не требуется слишком много различной косметики или шагов по выполнению макияжа и укладки. Кроме того, это настраиваемый образ, поэтому, его можно создать так, как больше всего нравится.

Придется поиграть с правильными продуктами, которые будут полностью соответствовать тону и типу кожи. Важно постараться сделать так, чтобы кожные покровы выглядели не только влажными, но и холодными, так как будто вы только что поднялись со дна океана.

Вот несколько советов относительно того, как создать внешний вид русалки.

Мокрые и гладкие волосы, зачесанные назад

Стоит попрощаться с упругими локонами и выбрать для себя ровные и гладите волосы. Этот стиль помогает создать иллюзию того, что только лишь вышли из душа. Чтобы создать такой образ, потребуется гель, лак для волос и расческа.

Начинать все это нужно с влажных или сухих прядей и нанести на них достаточное количество геля. Нужно покрыть волосы полностью, в том числе и корни.

Затем зачесать волосы расческой назад, сбрызнуть все это хорошо лаком, чтобы зафиксировать прическу.

Создать сияющий вид

Образ русалочки подразумевает под собой сияние от глаз и до ключиц. Пришло время отказаться от матовых продуктов и перейти к жидким теням и хайлайтерам.

Самое лучшее в этих продуктах, так это то, что потребуется всего лишь небольшое количество, чтобы придать внешнему виду мерцающее сияние.

Стоит нанести хайлайтер не только лишь на лицо, но также и на плечи и область декольте, чтобы придать своей коже красивое сияние и выглядеть просто превосходно и достаточно ярко.

Жемчужные акценты

Чтобы создать впечатление того, что вы только лишь вынырнули из глубин океана, то стоит подумать о добавлении нескольких акцентов в виде украшений, выполненных из искусственного жемчуга. Это позволит сделать образ более интересным и просто восхитительным.

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Нужно просто нанести каплю клея для ресниц на жемчужину и приклеить ее на лицо. Чтобы сделать свой взгляд более притягательным и придать образу загадочности, стоит разместить несколько жемчужинок под глазами.

Если хочется сделать декор более нежным и тонким, то можно приклеить по одной жемчужинке во внешних уголках глаз.

Размещение нескольких таких декоративных элементов вдоль линии роста ресниц может также выглядеть красиво и стильно.

Блеск для губ

Чтобы красиво дополнить свою сияющую кожу, нужно нанести любимый блестящий блеск для губ.

Некоторое время большой популярностью пользовалась матовая жидкая помада, однако, теперь она уступила место блеску. Чем более глянцевые губы будут, тем лучше.

Чтобы в полной мере соответствовать тенденции русалки, то стоит придерживаться максимально светлых оттенков, в частности, таких как нежно-розовые, слегка заметные румяна и натуральные нюдовые оттенки.

В конце концов глянцевый блеск поможет выделиться и выглядеть просто превосходно и очень ярко.

Переливающийся маникюр

Эстетика русалки не должна ограничиваться только лишь волосами, макияжем и кожей. Можно еще больше усилить создаваемый образ при помощи переливающихся ногтей, которые сейчас пользуются огромной популярностью.

Самое главное, для создания красивого и стильного маникюра выбирать более светлый лак. Например, отличным решением станет розовый, белый или же светло-голубой. Однако стоит помнить о том, что лак обязательно должен иметь перламутровый блеск.

Сверху непременно нужно нанести глянцевое покрытие и добавить несколько перламутровых акцентов. Это поможет сделать ногти действительно яркими и превосходными.

Используя все эти секреты можно выглядеть очаровательно и загадочно, как самая настоящая русалка. Своим образом вы точно будете вызывать восхищение. Это именно тот модный тренд, который точно заслуживает внимание и можно быть уверенным в том, что он будет оставаться в моде на протяжении нескольких месяцев