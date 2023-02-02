Карго, баллон, макси: ключевые тенденции юбок на весну 2023 и их главные особенности

Юбка — один из самых женственных предметов базового гардероба любой женщины. С этим изделием можно создавать потрясающие образы в разных стилях. Рассматриваем тенденции трендовых юбок на весну 2023 года и вдохновляемся идеями по созданию эффектных луков.

Макси

Хотя такой фасон вовсе не нов, тем не менее, в предстоящем сезоне он получит еще больше вариаций. Длинные юбки макси не обязательно должны быть частью вечернего образа, иметь приталенный силуэт или прямой крой. Обратите внимание на модные многослойные юбки.

Они могут быть сделаны из различных видов тканей, даже самых неожиданных. Например, стеганую юбку можно включить в повседневный лук, сочетая ее с укороченной курткой или худи с капюшоном.

Джинсовые юбки

В моде любые изделия из денима, поэтому обязательно пополните гардероб джинсовой юбкой. Длину можете выбирать на свое усмотрение. Подойдет и миди, и мини, и макси. Если вам нравится следовать актуальным трендам, тогда обратите внимания на джинсовые юбки в технике пэчворк, то есть будто сшитые из лоскутов. Это мастхэв для всех модниц в предстоящем сезоне.

Карго

Штаны карго с накладными карманами стали невероятно популярны в прошлом году. Это ретро-тренд, вернувшийся из конца 90-х — начала нулевых. В этом году к штанам карго добавились юбки аналогичного дизайна с накладными карманами. Они удобные и практичные, могут быть макси и миди длины. Лучше всего интегрировать такую одежду в повседневный лук. Сочетайте юбки с карго с ботинками или кроссовками на тракторной подошве, с бомбером или с укороченной шубкой из искусственного меха.

Ультра-мини

Если вы можете похвастаться стройной фигурой, тогда данный тренд точно придется вам по душе. Речь идет об ультракоротких юбках, которые, скорее, напоминают набедренную повязку. Они могут быть пошиты из любых видов ткани, в том числе и денима.

Если вам нравится спортивный стиль в одежде, тогда присмотритесь к плиссированной теннисной юбке.

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

С низкой посадкой

Еще один ретро-тренд, который был актуален двадцать лет назад и сейчас опять вошел в моду. Юбки миди с низкой посадкой — хорошая база для создания непринужденных и неформальных луков в стиле кэжуал. Сочетайте такие юбки со свитерами, пуловерами, худи оверсайз. Из обуви подойдут как кроссовки с кедами, так и лоферы. Дополните наряд аксессуарами в виде рюкзака или сумки, солнцезащитных очков. Самые креативные и смелые модницы могут надеть носки под открытые босоножки.

Присборенные

Если вам нравятся женственные и чуточку помпезные образы, тогда присмотритесь к присборенным юбкам длины миди. Эти изделия особенно красиво сочетаются с высокими сапогами или ботильонами на каблуках. Поскольку низ за счет юбки получается объемным, тогда верх должен быть облегающим. Поэтому больше всего подойдет водолазка.

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

С разрезами

Юбка-карандаш или юбка прямого кроя длины миди — это немного скучно. Если вам нравится что-то менее традиционное и более современное, тогда присмотритесь к юбкам с разрезами. Для создания экстравагантного образа приобретите изделие из необычной ткани. Например, из атласа.

Многослойные

Еще один тренд, который был актуален пару десятилетий тому назад. Речь идет о многослойных юбок, состоящих из разных видов ткани. Например, когда в верхней части изделие сделано из денима, а в нижней — из тюля или фатина. Таким образом юбка получается полупрозрачной, однако наряд не смотрится как-то вызывающе.

Такие юбки подходят и для вечерних, и для повседневных образов. В первом случае рекомендуется сочетать их с элегантной обувью (например, туфлями или босоножками на каблуках). Во втором – можно остановиться на чем-то более комфортном и спортивном (например, на кроссовках или босоножках на тракторной подошве).