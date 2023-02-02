Минздрав досрочно исполнил поручение президента о повышении рождаемости в России
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о
досрочном выполнении поручения президента о повышении рождаемости. В январе
2023 года родилось на 9% детей больше, чем в том же месяце прошлого
года.
Повысить рождаемость в стране Владимир Путин поручил 27
января на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Сроки
президент поставил весьма сжатые – уже к 10 февраля, то есть через две недели,
чиновники должны были отчитаться о результатах. Однако Минздраву понадобилось
менее половины этого времени. Справиться с заданием Михаилу Мурашко помог
врачебный опыт – ранее он работал акушером-гинекологом.
«Я, как вы знаете, в некотором роде акушер-гинеколог, и
знаю, как простимулировать женщину рожать. Для этого нужны некоторые препараты,
конечно, но все они отечественные, недорогие и имеются в наличии во всех
акушерских стационарах страны», – рассказал министр.
Чтобы увеличить показатели рождаемости, 28 января Минздрав
снизил плановую продолжительность беременности с 40 недель до 33. Всех женщин,
достигших этого срока, пригласили в родильные дома и предложили родить
досрочно, чтобы помочь Родине достичь поставленных целей. Почти никто из
беременных не отказался, в результате за
три последних дня января план был не только выполнен, но и перевыполнен.
Критики программы повышения рождаемости предрекают падение её
показателей в феврале на 10-15 процентов, однако это будет уже после подведения
итогов выполнения поручения президента, а значит, не повлияет на показатели
эффективности.
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