Минздрав досрочно исполнил поручение президента о повышении рождаемости в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о

досрочном выполнении поручения президента о повышении рождаемости. В январе

2023 года родилось на 9% детей больше, чем в том же месяце прошлого

года.

Повысить рождаемость в стране Владимир Путин поручил 27

января на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Сроки

президент поставил весьма сжатые – уже к 10 февраля, то есть через две недели,

чиновники должны были отчитаться о результатах. Однако Минздраву понадобилось

менее половины этого времени. Справиться с заданием Михаилу Мурашко помог

врачебный опыт – ранее он работал акушером-гинекологом.

«Я, как вы знаете, в некотором роде акушер-гинеколог, и

знаю, как простимулировать женщину рожать. Для этого нужны некоторые препараты,

конечно, но все они отечественные, недорогие и имеются в наличии во всех

акушерских стационарах страны», – рассказал министр.

Чтобы увеличить показатели рождаемости, 28 января Минздрав

снизил плановую продолжительность беременности с 40 недель до 33. Всех женщин,

достигших этого срока, пригласили в родильные дома и предложили родить

досрочно, чтобы помочь Родине достичь поставленных целей. Почти никто из

беременных не отказался, в результате за

три последних дня января план был не только выполнен, но и перевыполнен.

Критики программы повышения рождаемости предрекают падение её

показателей в феврале на 10-15 процентов, однако это будет уже после подведения

итогов выполнения поручения президента, а значит, не повлияет на показатели

эффективности.

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