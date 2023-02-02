Мнение: Нужно ли России выходить из ООН, американцы устали от Украины и нормализация нашей внешней торговли

1. Блогер monetam считает, что России пора уже выходить из западных международных организаций, включая ООН (ссылка):



Зачем России ООН?

В принципе, можно было бы просто оставить этот вопрос и послушать, что умные люди скажут, но собственные мысли не дают спокойно спать, потому что каждый день убеждаюсь – вреда от всех этих так называемых международных организаций больше, чем пользы.

Мы ведь понимаем, что США и их сателлитов не остановит ни ООН, ни Совет Безопасности, никакая другая, даже самая представительная организация, если они решили сделать какую-то гадость. Достаточно помахать перед носом публики пробиркой с непонятным порошком или показать нарисованные от руки “спутниковые снимки” и будут приняты нужные решения. В случае проблем они попросту сделают задуманное безо всяких разрешений, по праву сильного.

И кто-то их за это осудит? Ну, попытаются, куда ж без того! Наши по привычке будут требовать привлечения к ответственности, наказания виновных, вывода войск и прочих неисполнимых действий. Пройдёт масса времени и мир переключится на что-то другое, а все сделают вид, что нападение на Югославию, Ирак, Ливию, Сирию не имеет смысла обсуждать, потому что… сильный всегда прав.

И возникает резонный вопрос – почему мы с таким усердием цепляемся за эти не просто бесполезные, но откровенно мешающие нам международные организации, что это нам даёт? Может быть Юнеско решило вопрос с возвращением скифской коллекции в Крым? Нет! А вдруг кто-то принял решение, что США должны покинуть Сирию, прекратив грабить эту страну и разжигать там войну. Особенно учитывая требование законно избранного президента этой страны! Нет! Может быть, ООН решила осудить возрождение фашизма в Европе? Ну, что вы, какие глупости! Нет никакого фашизма, вам это показалось!

Уже есть БРИКС, скоро он прирастёт десятком новых крупных стран, будет создан мощный противовес США, способный ставить вопросы ребром и делать то, что нужно, не считаясь с интересами гегемона. Но для начала нужно отряхнуть со своих ног прах давно мёртвого союзничества, выгодного лишь одной стране.

Вопрос возник не на пустом месте. Есть такая страна – КНДР, которую ООН морит голодом в угоду США. Находясь во враждебном окружении, они позволили себе разработать ядерную бомбу, то есть создав реальную опасность соседним Японии и Южной Корее, где находятся военные базы США. И для того, чтобы уничтожить эту страну, были предприняты невероятные усилия со стороны ООН, “решительно осудившей ядерный терроризм КНДР”.

Не США, которые сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, не Израиль, тайно создавший атомное оружие в своих лабораториях, ни Пакистан, а именно КНДР. И Россия с подачи либералов оказалась втянутой в решения ООН по созданию экономической и политической блокады КНДР. Нарушь мы сейчас принятые ООН решения, тотчас начнётся всемирный вой о поддержке Россией терроризма. Хотя никто так и не осудил США за создание террористических армий, воюющих в их интересах против их врагов. Простой пример – Усама бин Ладен.

У России сейчас небывалый урожай зерновых, мы готовы поставлять это зерно бесплатно голодающим странам, но… за исключением КНДР, потому что США против поддержки этой страны в любом виде. При этом в КНДР масса оружия, накопленного за многие годы, которое вполне может пригодиться на поле боя. Впрочем, как и вышколенные, прошедшие суровую школу жизни “корейские военные строители”, готовые в любой момент прийти на помощь России в СВО.

Запад сходит с ума, поставляя всё больше вооружений в зону конфликта, но тщательно следит за всеми возможными нарушениями санкций, им же наложенными на другие страны – нельзя сотрудничать с КНДР и Ираном, потому что это может дать совершенно неожиданный эффект в ходе СВО. Им можно и ООН их поддержит, а нам нельзя и ООН опять их поддержит.

А зачем мы кормим тех, кто работает против нас? Нужны ли нам эти бесполезные сотрясения воздуха? Не пора ли, следуя заданному курсу на истинный суверенитет, выходить из всех западных союзов? Мое мнение – пора! И чем быстрее, тем лучше! А они пусть себе обтекают от нашего решения и брызжут слюной в слепой ненависти ко всему русскому!

С одной стороны, всё верно: ООН в современном виде почти ничего не решает, не в состоянии предотвратить войны и конфликты, в этой организации неоправданно большой вес имеют западные страны, включая такие малозначимые огрызки былых империй, как Франция и Британия, занимающие, тем не менее, постоянные места в Совбезе ООН. При этом там не представлена на постоянной основе Индия, Африка, Латинская Америка, арабские страны. Настоящий позор, что штаб-квартира ООН расположена в США – самом агрессивном государстве современности, начавшем множество войн и устроившем множество цветных революций и переворотов.

С другой стороны, какую-то небольшую пользу ООН всё-таки приносит. Например, собирает по странам мира и централизованно публикует всякую интересную статистику. Также, несмотря на политическую импотенцию, ООН всё-таки является международной площадкой, где страны-члены могут возбуждать внимание мировой общественности и выступать на волнующие их темы, в том рассказывать о непотребствах США и американских приспешников.

Да, западные СМИ такие выступления дежурно игнорируют или подвергают цензуре, скрывая их суть от широкой публики и извращая сказанное, но всё же цензура на Западе далеко не абсолютная, многое сквозь неё просачивается. Кроме того, есть ведь и нормальные государства, и таких большинство. До них в ООН также удобно доносить позицию России по международным вопросам.

Полагаю, пока что нам следует вести себя как той обезьяне, которая отпускает старую ветку только после того, как крепко схватится за новую. Нам нужно создавать альтернативные международные структуры, нам нужно добиваться реформы ООН — прежде всего, переноса штаб-квартиры из США. Для нового места штаб-квартиры нужно выбрать нормальное государство, желательно в Восточном полушарии, где проживает основная часть мирового народонаселения. Может быть, на эту роль подошла бы какая-нибудь небольшая страна – Бутан, например, или Мальдивы.

Если же американцы сумеют саботировать реформу ООН, то пускай эта организация тихо отмирает или окончательно переквалифицируется в международное статистическое агентство, а роль главной международной политической площадки постепенно перейдёт к БРИКС.

2. В США продолжает расти недовольство поставками оружия на Украину. Многие простые американцы выступают против военных операций США за океаном: и из практических соображений, и из соображений морали. Также значительная часть американского истеблишмента потеряла надежду в победу Украины и считает, что украинский кейс лучше сворачивать побыстрее, пока ещё можно это сделать относительно дёшево.

Наконец, на прошлых выборах большинство в нижней палате Конгресса выиграли республиканцы, однако демократы плотно оседлали поставки оружия и прочей «помощи» на Украину, и никого в эту сферу не пускают. Республиканцы сами с удовольствием попилили бы эти деньги, как они это делали во время войн в Ираке и Афганистане. Но для этого им надо начать какую-то новую, «свою» войну, на другом сегменте глобуса (ссылка):



Первый опрос, вышедший после объявления о поставке танков Abrams на Украину к концу 2023 года, показал, что доля сторонников дальнейшей поддержки Киева среди американцев впервые упала ниже 50%. При этом 47% американцев считают, что с этим уже пора завязывать.

Республиканцы в Конгрессе уличают Байдена в отсутствии долгосрочной стратегии по Украине. Байдену припомнили и то, как он в 2022 предупреждал о “начале третьей мировой войны” в случае отправки танков или истребителей на Украину. А теперь, если верить его же словам, Байден сам её и начинает.

Белый дом намерен вскоре предоставить новый транш Украине ещё на два миллиарда долларов – в который могут войти ракеты GMLRS, бьющие на расстояние до 150 километров вместо нынешних 80.

Администрация Байдена быстро прожигает деньги на украинском поприще. В декабре был утверждён бюджет на Украину на 38 миллиардов долларов – из них 21 миллиард предназначался на военную помощь. При этом только за январь было истрачено уже 9 миллиардов – 40% от согласованного.

Такими темпами украинский бюджет, который рассчитывался минимум до сентября, может закончиться в марте-апреле. А с согласованием новых бюджетов могут обстоять серьёзные проблемы. Ведь республиканцы в Конгрессе требуют сокращения госрасходов, в том числе на Украину – и ради этого даже отказываются повышать потолок госдолга, грозя Америке техническим дефолтом.

Точку зрения многих республиканцев нынче высказал сенатор Джош Хоули – он хочет переложить ответственность за Украину на Германию и переключиться на противостояние с Китаем. Поэтому Белый дом так и заторопился с поставкой оружия на Украину…

3. В США констатируют, что не только российскую экономику в целом, но и российскую внешнюю торговлю поколебать не удалось. То, что мы не смогли продать на Запад, мы теперь продаём на Восток. Критичных сложностей не было, достаточно было перенаправить торговые потоки. Наши дипломаты и экономический блок правительства оказались на высоте. Также американские эксперты особо отмечают отличную работу российского Центробанка (ссылка):

Внешняя торговля России вернулась к показателям до февраля 2022 года. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Издание отмечает, что российская экономика оказалась на удивление устойчивой, что вызывает вопросы об эффективности санкций Запада. Поясняется, что некоторым странам было трудно снизить свою зависимость от российских энергоресурсов и других основных товаров. Кроме того, было подсчитано, что менее девяти процентов компаний, базирующихся в Европейском союзе и странах «Большой семерки», продали одну из своих российских дочерних компаний.

Еще одним фактором устойчивости газета назвала Центральный банк (ЦБ) России, который сумел удержать курс рубля и сохранить стабильность на финансовых рынках.