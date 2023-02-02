Мнение: Письмо: “Чувствовала себя не побитой собакой, а королевой”

В этом письме мы должны увидеть формообразующий фактор багов.

Баг образуется, когда человеку мерещится запрос от другого во много раз больше, чем есть. Часто запроса в этом направлении вообще нет, нулевой или отрицательный, но человеку мерещится большой запрос.

И он отвечает на этот воображаемый запрос.

Именно так получаются баги. Чем больше воображается запрос, тем больше баг.

Запрос воображается, в основном, из-за привычки кормить корону. Плохие границы, плохой локуса контроля тоже в этом участвуют.

Давайте посмотрим подробней.

dariyar

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Предлагаю свою ситуацию на разбор.

Мне 35 лет, позади два гражданских брака, детей нет.

Второй гражданский муж планировал семью, детей и тд, но “когда нибудь потом”, кроме слов никаких движений не делал. К тому же у него были проблемы с заработком и с алкоголем. Года полтора назад я окончательно устала от него и его пьянок, но тянула с уходом, да и альтернативных предложений ни от кого не было.

Год назад мы познакомились с А. Он на пару лет старше меня, в разводе, детей нет.

Мы были на общей тусовке, я была с бывшим. Бывший напился и позорился, а я фейспалмами усыпалась. А. тем временем смотрел на меня так, что сбивало с ног. Я с ним несколько раз глазами встретилась, он не смущался и взгляда не отводил. И плевать ему было, что я не свободна и что мой мужчина рядом находится. Впрочем, мой ничего не замечал. А меня жгло.

Потом мы виделись с А. ещё несколько раз на разных движухах. Каждый раз видела этот взгляд, и желание переместиться ко мне поближе под каким-то предлогом. Намеренно отходила и наблюдала – ну точно, куда я туда и он.

(В общем-то, больше ничего и не было. Вот это автор называет знакомством и считает началом романа. Дальше она начнет бегать от А. и одновременно расчищать дорогу для новых отношений. То есть ее баг Кокетка и ее баг Штурман выросли как сказочные репки в ответ на воображаемый запрос от А)

А я ещё не свободна была, поэтому от А. убегала. Готовилась к разговору с бывшим, как повод даст. Сама не хотела быть и виновником и зачинщиком. Повод он дал примерно через месяц, вывалил на меня какие то бытовые упрёки. Сам он в быту очень некомфортный, я упахивалась и дома и на работе. Не обеспечивал, даже продукты пополам делили. Я и ответила с полным ощущением собственной правоты: “Знаешь, Р., я не хочу с тобой больше жить. Прости меня, мы расходимся”.

Он пытался меня переубедить, всё пересмотреть, но я сказала: “Что бы ты ни делал, я быть с тобой не хочу и никогда не захочу”. И уехала в свою пустующую квартиру. Уехала с целью возвращать себе себя, а там время покажет.

(Как она собиралась себе себя возвращать, одной короне известно. Нам с вами очевидно, что она уехала паровозить А, который в ее фантазиях не смел приблизиться, потому что она несвободна. Ну и потому что она бегала от него, конечно)

А. в это время на уровне дружеской переписки болтался в соцсетях, не более того. На вопрос чем занимаюсь скинула ему фото своих коробок с переезда, дала понять что свободна. Дальше мы ещё несколько раз виделись на тусовках и заигрывали, но я его побаивалась и избегала даже с глазу на глаз остаться. Было ощущение, что набросится. Он вообще какой то независимый и опасный. Разобьёт сердечко и дальше пойдёт.

(Автор все письма как в том анекдоте. “Насиловать будешь?” “Нет, что Вы!” “Будешь-будешь” Но зато вы можете внимательно рассмотреть баг Кокетка, увидеть, что это зеркальный близнец Доярки. Оба бага появляются, когда реального запроса нет или он намного меньше, чем мерещится. В случае автора – вообще нет)

А. в сети бывало на ночь глядя писал “Приезжай”. Всё это выглядело как дурацкий прикол по типу “пошучу, а вдруг дадут”. Вот бы он кнопки в телефоне понажимал, а я бы примчалась, ага. Почему то так и представлялась картина, как он наутро скажет что то типа “помой посуду и проваливай”.

(Автор хочет показать нам, что относится к себе самокритично. Но самая жесткая ее самокритика все равно включает его запрос на секс, которого не было)

Раз примерно такой диалог был:

– Одевайся, выходи!

– Хорошо, выхожу

– Серьёзно?

– Да, вполне. Поход в магазин это очень серьёзно, А.

А потом ещё такие:

– Ты тренируешься?

– Ага, пока что дома, со следующей ЗП куплю абонемент в зал.

– Приезжай, у меня инвентарь тут есть, можешь с ним позаниматься

– Ты же вовсе не за этим зовёшь меня (эххх, подставилась)

– Нет. С чего взяла?

– Предположила. Что заставишь помогать тебе машину чинить =)))

– Нет, я буду своими делами заниматься.

– Приезжай, инвентарь ждёт.

– У меня уже транспорт не ходит (я за городом живу, и на тот момент тоже осталась без машины).

– Бери велик, приезжай.

– Велик в гараже, гараж далеко

– Повезло тебе.

Меня по нему начало таращить так, что ночью без мастурбации было не уснуть. Но я знаю, что такое быть любимой женщиной, и на меньшее не согласна. А он не был похож на испуганного зайца, скорее наоборот. Возможно писал всем подряд по списку своих баб, вдруг кто приедет время скоротать.

(Как корона автора себя возвышает, а героя обесценивает в последнем абзаце?)

Пару раз он меня всё же вытащил днём в выходные, как дружбана, с машиной поковыряться. Я и вела себя соответственно как дружбан: “Привет, давай пятюню!” И прощалась так же, он молчит, улыбается, смотрит глазищами своими бл*дскими, а я ему: “Давай пятюню, я побежала!”

(Ей кажется, что у них игра. Он сгорает от желания, но молчит, она сгорает от желания, но ускользает. Если бы автор задала себе вопрос, от чего она ускользает, если он не делает шагов, она могла бы отрефлексировать, что пытается ускользать от собственного желания, то есть кокетничает и играет сама с собой)

Последний раз довел таки машину до ума, собрал, она поехала. Я радостная прыгаю: “Ура, ура, мы сделали это, дай пять!” Он смотрит пристально и вдруг улыбается, аж расцветает. Даёт пять, говорит: “Надо проверить машину, давай домой тебя отвезу”. По пути тормозит у своего дома, говорит “Ты не спешишь? Надо зайти на 15 минут, потом отвезу тебя”. Зашли. Посидели чай попили, я говорю: “Всё, мне пора домой ехать”. Он помрачнел, вижу что злится, ну поехали говорит. Сам ничего не предлагает, искры летят конечно, но я прикидываюсь слепой, глухой и тупой, иначе он меня точно съест. Везёт домой, там останавливается, смотрит с ухмылкой доооолго так, потом меняется в лице, как будто решение какое то принял. “Давай свою пятюню” – мрачно так говорит. Прощаемся, я выхожу, а он резко даёт по газам, и больше я его не видела.

(Опишите к чему привело ее неадекватное поведение, когда он с ней дружил, а она играла в страстный роман. Автор своих щипцов не видела, а поведение мужчины воспринимала как коварные крючки. А на самом деле, как выглядела сцена с ее поездкой к нему в гараж и с чаепитием?)

Я даже не написала ему, не спросила как обратно добрался. Меня расшатало и я боялась что фигни напишу, не хотела в таком состоянии контактировать. Он тоже перестал писать. Меня страшным образом накрывало, хотелось к нему уже в любой роли, хоть посуду мыть. Зашла в телеграм, а у него там аватарка скрыта, значит номер мой удалил. Я перестала есть и спать. Плакаться бегала к подружкам, в его сторону ни слова. Сбросила десяток лишних килограммов, пришла к весу “рост минус 110”, на работе сказали как 10 лет сбросила.

Спустя пару месяцев случайно шла с подругой (они тоже знакомы) и встретила его на улице, в компании какой то женщины. Поздоровались,он спросил “Вы что здесь делаете?”, а сам смотрит куда угодно только не на меня. Я подумала: странный вопрос какой, как будто мы к нему домой пришли. Ответили что гуляем. Попрощались, пошли дальше. Что за женщина – понятия не имею, может просто знакомая, видимой романтики не было там. Но словила ощущение, что я для него полный ноль, как будто стеклянная и прозрачная. Что выгляжу в данный момент тупо и жалко.

После этого меня затошнило так, что я стала избегать мест, где можно встретить А. Уехала в мини-тур, там познакомилась с одним человеком, возникло взаимопонимание на грани симпатии. Но он женат, поэтому дальше прогулок и общения ничего бы не пошло. Назовём его Е. Общались мы где то с месяц очень плотно. С Е. мне был никто не страшен, даже А., и мы ходили везде. Он меня оберегал как слабую женщину, пальто подавал, платил везде и тд, и чувствовала я себя при нём королевой, а не побитой собакой.

(Никто ее не бил и до этого. Почему она чувствовала себя побитой собакой?)

Стоим как то с Е., слушаем уличный концерт. Е. говорит: “Отойду ненадолго в магазин”. Ушёл, тут я голову поворачиваю – в трёх десятков метров стоит А. и сверлит меня глазами. А я одна. Глаза отвела типа не заметила его, он тоже не подошёл. Вернулся Е, я говорю: “Пойдём пройдёмся”. Прошлись туда и обратно, но А. уже исчез. Я иногда даже думаю что это был мой глюк.

Потом Е. начало сносить. Он ещё в начале общения говорил что жена надоела, вечно что то должен, а потом прямым текстом вывалил что хочет подать на развод, хочет свободы от неё. Я сказала что развод ничего не даст, что так как у них ребёнок, он и после развода будет должен. Влиять на жизнь ребёнка при этом он сможет меньше, в общем одни потери будут от развода. Ответил что всё понимает, но сам решит. Потом пару недель мне всякий бред писал и удалял, расшатался в общем. Е. вообще невротик, что то скажет и тут же извиняется к месту и не к месту, и чем дальше, тем этого стало больше. Я в итоге пригласила его на концерт и оплатила билеты, со словами “Ты меня всегда угощаешь, давай сегодня я тебя выгуляю, а то неудобно уже”. Потом отвезла его домой и сказала что устала от тусовок. В общем закрыла для себя эту историю. Он похоже тоже с ночными письмами перевложился и его откатило. Больше не виделись.

(Почему Е. стал таким невротиком?)

Я осталась в вакууме, и это осложнилось тем, что по прежнему было страшно встретить А. Выбор мест куда можно выйти сильно ограничился. Но всё же познакомилась с Н.

(Вроде автор хотела “вернуть себе себя”, но без мужчины рядом чувствует вакуум и панику)

Н. на 8 лет младше меня, и с первого взгляда вообще не в моём вкусе. Но тут его мобилизовали. Я решила проявить максимальное участие, стала ездить в военную часть, привозить плюшки, нужные вещи и т.д. Потом проводила эшелон, обнимались, плакали. И уже с эшелона он написал, что я ему нравлюсь, что он нагулялся, и даже разница в возрасте его не смущает. Цветы курьером прислал на работу. Я ответила “давай разберёмся когда вернёшься”, ничего не обещала ему. Общение с ним поддерживаю когда связь есть, но оно не идёт, говорить как будто не о чем, или просто мне не интересно. Он очень хороший, но тоже невротик, а я не могу с невротиками, очень уж мозг выносят. В их непоследовательности и неустойчивости я вижу слабость, а мне нужен мужчина сильный. Или вообще никакого.

(Да что же ты будешь делать, и этот невротик. На фронт идти не нервничает, а с автором – очень. Что автор с ними делает со всеми? И главное заметьте, что все ее ужасное общение, все это строится на воображаемых запросах. Приведите примеры с Е. и Н.)

И тут полгода спустя как снег на голову появляется А. и начинает мне писать каждый день, обо всём и ни о чём поболтать. Я на первом сообщении взяла паузу сутки, сказала что занята и правда заняла себя всем чем можно. А сама думала: сделать вид что забыла про его сообщение, или всё же ответить по существу, в общение впустить. В итоге решила, что если не впущу – сама себя съем потом. Что то написала в ответ. Болтать начали много, иногда часами. Спустя пару недель он пропадает на несколько дней. Тут мне попадается мем в интернете, который прям настолько в тему наших с ним разговоров, что невозможно не скинуть. Пофиг, кидаю со словами “ты заслужил”. Он смеётся, завязывает разговор, опять весь день треплемся.

(Она его впустила, он это заслужил. Автор жалуется, что побитая собака, но при этом чувствует себя Владычицей морской. Как так выходит?)

С тех пор уже месяц прошёл, и всё это время каждый день мы на связи. Разговоры разные, темы разные, то шутим, то серьёзное что то обсуждаем. Довольно таки доверительное общение сложилось, и сверху он так больше не лезет, как весной. Встретиться лично сначала не звал, но кидал наживки типа “Как Новый год? Ого, напилась? Жаль что я этого не видел!”, и тому подобное. Тут я видимо должна была сказать “так давай увидимся”, а я видео скинула, как под гитару на НГ готовенькая песни пою. “Не видел – посмотри”, говорю. Для меня всё это выглядело не как “я хочу увидеться”, а как “ты наверное хотела увидеться, жаль что я не пришёл”.

(“Готовенькая” пишет автор про себя и думает, что “жаль” героя о том, что не воспользовался готовенькой, а не о том, что хотел повеселиться. То есть везде автору мерещится запрос на ее тело)

У меня в это время забег: в автосервисе сломали двигатель, пишу туда претензию, выбиваю деньги, ставлю контракт. С машиной много приключений сейчас, то одно сломается то другое. А он шарит в них. Я когда с двигателем проблемы начались – совета у него просила, с мыслью что навязываю свои проблемы. Но у меня выбора не было, я бы одна не справилась. Он отозвался, принял участие в виде советов, а на другое я не рассчитывала и не приняла бы. И так чувствовала щипцы свои, наверняка он думал: я жду что он должен подпрыгнуть, приехать, помочь разобраться. Написала ему: “Спасибо огромное за моральную поддержку, за мной должок. Время покажет, что с меня взять =)”

(И так как она постоянно путает, кто из них кого хочет, кто из них за кем бегает, кого “жгло” и поджаривало, она все время ему что-то туманно обещает и очень глупо с ним кокетничает. И это мы еще их диалоги не читали, там у нее кокетство в каждой фразе наверняка)

В это же время ключи получаю от новостройки, надо продавать старую квартиру, делать ремонт, переезжать. Своими приключениями делюсь с А, со словами “Столько всего сделала, я такая молодец!” Он поправляет: “Не молодец, а умница.” Я офигеваю, похоже что не “дружбан” я там вовсе. Своими тоже делится, я проявляю участие и т.д.

Предлагает собрать как нибудь компанию, посидеть. А тут как раз день рождения общей подруги, и она меня спрашивает кого позвать лучше. Тут я его и согласовала к ней на ДР. На днях уже. Страшно капец, но похоже время настало.

(Настало время багу Кокетке позвать на помощь свою векторную пару, Доярку)

Прошу разбора, сама не понимаю к чему всё идёт и что делать дальше. Чувствую как будто косячу, не могу понять где.