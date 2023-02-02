 

“Льда ему не видать”: врач поставил крест на будущем Костомарова

02.02.2023, 18:45, Разное
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Роман Костомаров находится в больнице почти месяц. В это время врачи борются за его жизнь. Как сообщали СМИ, фигурист попал в медучреждение в Коммунарке из-за прогрессирующей пневмонии. Это болезнь, в свою очередь, привела к гидротораксу и сепсису. Некоторое время он был подключен к аппарату ЭКМО. Также спортсмен пока нуждается в аппарате ИВЛ.

Недавно поступила информация о том, что Костомарову грозит ампутация пальцев на руках. Якобы у фигуриста начали отмирать конечности. Есть вероятность, что Роман избежит ампутации.

Специалистам становится ясно: жизнь Костомарова больше не станет прежней. Как пишет PopCornNews: “Льда ему не видать”. Врач-терапевт Юрий Серебрянский в беседе с порталом отметил, вероятность того, что Роман возвратится к жизни до госпитализации, мала. Получается, что эксперт поставил крест на будущем спортсмена.

Также эксперт полагает, что пневмония не приводит к таким осложнениям, какие наблюдаются у Романа Костомарова. Велика вероятность ковида, считает собеседник портала. Остается лишь пожелать бывшему партнеру Татьяны Навки, в паре с которой он два раза становился чемпионом мира, скорейшего выздоровления.


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