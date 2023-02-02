Адам Драйвер предстал в образе Энцо Феррари в новом проекте

В сети появился первый кадр из байопика “Феррари”. Главную роль в ленте про легендарную автомобильную компанию сыграл двукратный номинант на премии “Оскар” и “Золотой глобус” Адам Драйвер. Он предстанет перед зрителями в образе знаменитого итальянца-автогонщика — Энцо Феррари. Премьера фильма запланирована на 2023 год.

На фото поклонники могут увидеть Драйвера в образе “отца Ferrari”. На нем надеты фирменные очки, тренч и костюм — узнаваемый аутфит легенды. Действие картины развернется летом 1957 года. В центре сюжета окажется бывший автогонщик, находящийся в кризисе. Его компании грозит банкротство, а отношения с женой рушатся после смерти сына.

В это непростое время Феррари решает принять участие в гонке Mille Miglia и проехать 1000 миль по Италии. Историю его путешествия изложил в сценарии Трой Кеннеди-Мартин. Он взял за основу книгу Брока Йейтса “Энцо Феррари — человек и машина”. Режиссером фильма выступил Майкл Манн. Он также стал одним из исполнительных продюсеров байопика.

Роль Лауры Феррари исполнила Пенелопа Крус. Также в фильме снялись Шейлин Вудли, Патрик Демпси, Джек О’Коннелл, и Сара Гадон. По информации издания Deadline, масштабный высокобюджетный проект будет выпущен кинокомпанией STX.

В 2021 году Адам Драйвер сыграл в фильмах “Последняя дуэль” и “Дом Гуччи” Ридли Скотта, а также снялся с Марион Котийяр в ленте “Аннетт”. 37-летний актер успешно существует между полюсами “новый Де Ниро” и “не самая красивая кинозвезда”. В материале HELLO! можно узнать о том, почему Драйвер невероятно всех бесит и очаровывает.