Кайли Дженнер показала фотографии с празднования 5-летия дочери Сторми

Кайли Дженнер — не только успешная бизнесвумен, но и отличная мама. На днях звезда отпраздновала первый юбилей своей дочери Сторми, которую теледива родила от популярного рэпера Трэвиса Скотта. Фотографиями Кайли поделилась в своих социальных сетях. Кстати второй сын Дженнер, Вульф, которого позже назвали Эйром, родился со Сторми с разницей в один день.

На кадрах юная наследница позировала в стильных образах. На одной из фотографий она предстала в больших наушниках, на другом снимке — Сторми сфотографировали с маленькой сумочкой в форме рыбы. Больше всего у фанатов вызвал восторг кадр, на котором девочка запечатлена в костюме ангела. Кайли рассказала, что с интересом наблюдает за переменами в дочери.

Я подарила тебе жизнь, а жизнь подарила мне тебя. Самая особенная девочка. Это маленькое личико. Я буду скучать по нему, так как оно продолжает меняться. 5 лет любви к тебе и еще больше. Я всегда буду рядом с тобой, девочка-шторм, – написала Кайли.

На территории дома звезды возвели целый развлекательный Стормилэнд для малышки и ее друзей — с горками и аттракционами, и даже выпустили специально ко дню рождения дочери худи и футболки с надписями. Мать Кайли, Крис Дженнер, присоединилась к поздравлениям. Бизнес-леди отметила яркий характер девочки и заверила, что ее брату повезло с такой сестрой. В честь этого бабушка также опубликовала серию снимков.

Ты самая лучшая дочь, внучка, двоюродная сестра, подруга и старшая сестра! Твоему брату так повезло равняться на тебя, и я не могу дождаться, когда увижу, как с возрастом окрепнет ваша связь. Мы все счастливы, что ты есть в нашей жизни, моя драгоценная девочка. Я люблю тебя до Луны и обратно. Сторми, я не могу дождаться, чтобы отпраздновать твой особенный день с тобой!

Напомним, на фоне новостей об очередном разрыве Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта близкие друзья пары не исключают их воссоединения. Недавно на связь с таблоидом Us Weekly вышел инсайдер, который объяснил, почему компания Кайли и Трэвиса не верит, что их отношениям пришел конец.