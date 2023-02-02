Дерипаска предложил называть российские города именами представителей крупного бизнеса

Руководитель объединённой компании «Русал» Олег Дерипаска в ходе своего выступления на Евразийском алюминиевом форуме предложил переименовать некоторые российские города в честь представителей крупного бизнеса.

– Мне кажется, что настоящий патриотизм – это не пение песенок и размахивание флагами, а конкретные дела. Если человек инвестирует в страну, платит налоги, создаёт новые производства, он имеет право на увековечивание памяти для потомков. А Ленин и Сталин свои деньги не инвестировали, тем более Киров и прочие из этой банды, – заметил бизнесмен.

Дерипаска предложил два способа переименования населённых пунктов.

– Мой родной Дзержинск можно назвать в честь меня. Что для города Дзержинский сделал? Можно называть города и по принципу владения там бизнесом, то есть по вкладу в жизнь города. Роман Аркадьевич [Абрамович] многое сделал для Анадыря, Мордашёвск, Потанинск – тоже отличные названия, – заключил глава «Русала».

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