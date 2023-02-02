В России прошли посвященные победе в Сталинградской битве мероприятия

В РФ отметили 80 лет со дня победы в Сталинградской битве. Волгоград на два дня вновь переименовали в Сталинград, в городе идут торжества, в которых принимают участие активисты и руководители Бессмертного полка России.

Торжества начались с возложения цветов и венков на Мамаевом кургане, где проходили ожесточенные бои осенью и зимой 1942–1943 годов, и праздничным парадом на площади Павших Борцов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На сайте Бессмертного полка РФ начал свою работу раздел, посвященный Сталинградской битве: там представлена карта России, на которой можно увидеть, что в легендарной битве на Волге принимали участие жители всей страны, посмотреть ролики о некоторых из них, почитать истории жизни и боевого пути.

Отдельно представлены интересные факты о Сталинградской битве и серия видеоуроков, подготовленных школьниками. Ребята попробовали доступным своим сверстникам языком рассказать о легендарном сражении или его отдельных эпизодах. Некоторые из этих уроков были присланы в номинацию «Мой фильм» проводимого Бессмертным полком РФ конкурса «Правнуки победителей».

В социальных сетях Бессмертного полка РФ подводят итоги совместной акции с проектом «Мост Памяти» – демонстрируются ролики, где представители культурной элиты страны читают фрагменты наиболее интересных историй о защитниках Сталинграда, присланных в проект. А все полученные фотографии – более 6500 – показываются в Волгограде на специально установленных на Аллее Героев экранах.

В столичном парке Кузьминки при участии Бессмертного полка РФ организована фотовыставка «За Волгой для нас земли нет!», где на десяти стендах представлены истории нескольких героев Сталинграда.

Региональные отделения Бессмертного полка РФ также активно участвуют в праздничных мероприятиях к знаменательной дате.

По центральным улицам Тюмени проехала автомобильная колонна с портретами героев-земляков, которые участвовали в Сталинградской битве. Конечным пунктом следования «Бессмертного автополка» стала Площадь памяти, где в 2022 году усилиями регионального отделения Движения в Тюменской области появилась «Аллея Бессмертного полка».

Также в Тюмени у Вечного огня в окружении мемориальных плит с сотнями имен героев-участников Великой Отечественной войны прошел митинг в память о самом жестоком и кровопролитном сражении в истории человечества. Такой же митинг провели и в Красноярске, а с акцией в память о танковой колонне «Челябинские колхозники» активисты Бессмертного полка РФ провели патриотическую акцию «Верим в Победу!» – для фронта рабочими челябинского Кировского завода было изготовлено 150 танков.

На Сахалине состоялся тематический вечер, собравший больше сотни человек, для которых руководитель штаба регионального отделения Бессмертного полка РФ Андрей Фугенфиров в честь значимой даты для Сталинграда и всей РФ напомнил о главных этапах обороны и битвы за южный город, о славных командирах и бойцах Красной армии, благодаря военной хватке, смелости и тактике которых удалось сокрушить врага.

Уроки мужества для школьников и студентов прошли в Чувашской Республике и Омской области – представители Движения обратились к слушателям с напоминанием о масштабных изменениях, которые внесла в ход Великой Отечественной войны победа в Сталинградской битве.

В Республике Карелия прошел кинолекторий, на котором состоялся показ короткого ролика «80 лет Сталинградской битве» об исторических фактах войны, фильма «Воспоминания артиллериста» в честь фронтовика Сергея Павловича Лысенко и игровой фильм «Отряд» о подвиге юных разведчиков под Сталинградом. Фильм основан на реальных событиях и описывает историю небольшой разведгруппы, состоявшей из детей и подростков. Отдельно было рассказано о ветеранах Сталинградской битвы из Петрозаводска – Алексее Шошине, Зинаиде Бодухиной и Клавдии Головановой.

Ленинградское региональное отделение Бессмертного полка РФ возложило цветы к гранитной плите в честь подвига сталинградцев на Аллее Памяти Пискаревского мемориального кладбища Санкт-Петербурга.

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