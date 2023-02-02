 

Axios: Сенатор США Беннет призвал Apple и Google удалить TikTok из их магазинов

02.02.2023, 18:15, Новости дня
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Американский сенатор Майкл Беннет обратился c письмом к главам Apple и Google c призывом удалить из их магазинов приложение TikTok, сообщил интернет-портал Axios со ссылкой на письмо сенатора.

По сообщению портала, в письме, адресованном главе Google Сундару Пичаи и главе Apple Тиму Куку, Беннет призывал обоих руководителей к немедленному удалению TikTok, называв его «недопустимой угрозой для национальной безопасности США», передает РИА «Новости».

Беннет сообщил также, что ни одна из компаний, подчиняющихся «диктату» компартии Китая, не должна иметь права курировать контент почти для трети населения Соединенных Штатов и собирать такие обширные данные об американцах.

Напомним, TikTok принадлежит китайской компании ByteDance. Запрет американским чиновникам пользоваться на рабочих устройствах вошел в законопроект о финансировании деятельности правительства в 2023 финансовом году. Белый дом добивается продажи американского бизнеса TikTok. В офисе административного директора сообщили, что конгрессмены США, а также сотрудники Палаты представителей Конгресса должны удалить приложение TikTok со всех устройств, находящихся в управлении палаты.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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