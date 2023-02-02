 

В Норвегии запретили акцию по сожжению Корана

02.02.2023, 18:15, Новости дня
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Норвежские власти запретили запланированную на пятницу акцию по сожжению Корана, сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

«После получения информации о планируемой на завтра акции в Норвегии, направленной против нашей священной книги – Корана, мы вызвали норвежского посла в Анкаре в министерство. Они (власти Норвегии – прим. ВЗГЛЯД) отменили разрешение», – передает ТАСС со ссылкой на слова министра.

Ранее сообщалось, что посол Норвегии в Анкаре Эрлинг Сконсберг был вызван в четверг в МИД Турции, где ему заявили протест из-за запланированной акции.

Напомним, глава МИД Швеции заявил, что процесс вступления страны в НАТО приостановлен из-за акций по сожжению Корана в Стокгольме.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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