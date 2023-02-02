6, 15, 22-го числа к парикмахеру не рекомендуется: удачные дни февраля 2023-го для стрижки

Каждому человеку, а особенно женщинам, хочется иметь прекрасную стрижку. Но как выбрать время так, чтобы оно было удачным для стрижки? Оказывается, такие удачные дни в феврале 2023 года существуют. Так, в этом месяце не рекомендуется посещать парикмахера 6, 15 и 22-го числа.

Удачные дни для стрижек

Стрижками изобилиями называют сутру, которая основывается на тибетском календаре. Ведь именно в этом своде правил и рассказывается о том, какие негативные последствия могут быть у стрижек, которые сделаны в неудачные дни, а также какие могут быть преимущества у тех стрижек, которые сделаны в подходящие дни.

Поэтому, зная февральские даты этого года для хорошей стрижки, старайтесь сами выбирать день для посещения мастера. Запомните, что каждый день февральской стрижки имеет свое значение.

Вот благоприятные дни для стрижек в феврале и то, к чему они могут привести:

1 – дает интеллект и знания; 3 – привлечение удачи; 4 – увеличиваются владения; 5 – дает божественное благословение; 8, 13 и 16 – хорошие новости; 9 – поддержка со стороны влиятельных людей; 12 – продвижение по службе; 17 – исполнение желаний; 23 – увеличение привлекательности; 24 – увеличение имущества; 27 – увеличение продолжительности жизни; 28 – укрепление дружбы.

Когда нельзя стричься

Неудачными днями февраля для посещения парикмахерской считаются следующие:

2 – принесет опасность; 6 – приведет к потере; 7 – сулит атаки черной магии; 10 – сулит потери; 11, 14, 15, 22 и 26 – влечет проблемы со здоровьем; 18 – провоцирует недопонимание; 19 – приведет к депрессии; 20 – сулит астральные атаки, кошмарные сны; 21 – укорачивает жизнь; 25 – сулит юридические проблемы.

Аффирмации изобилия

В день стрижки можно произносить аффирмации изобилия, которые лишь только ее усилят и сделают более эффективной. Стоит помнить, что стрижка изобилия – это особый ритуал, который привлечет в нашу жизнь изобилие. Поэтому произносите следующие аффирмации:

“Я заслуживаю счастья и здоровья”. “Мое изобилие постоянно растет”. “У меня всегда есть деньги на все, что мне нужно”. “Деньги приходят ко мне легко и быстро”. “Я благодарна за свою изобильную жизнь”

Священное значение волос

Всегда стоит помнить о том, что еще с древних времен волосы имели для человека священное значение. Принято считать, что волосы являются проводником между нашим миром и миром небес, они помогают общаться со Вселенной. И такое отношение к волосам сохраняется и в настоящее время. Общаясь через свою стрижку с космосом, мы наполняем себя здоровьем и изобилием.

С волосами связано и много поверий, которые актуальны и в наши дни. Так, нельзя самостоятельно стричься, так как нарушается энергетическое поле человека и это может вызвать проблемы со здоровьем.

Не рекомендуется стричься и в дни затмения, так как тогда волосы ослабевают и теряют свой объем. Стрижки изобилия помогают принести достаток в ваш дом, защитить свое здоровье и сохранить свою энергию.