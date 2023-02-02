Скандалы: Наследственно-следственный делёж

Любовница умершего в 2021 году олигарха Зураба Лысова пытается отсудить у его дочери более 500 млн рублей

Борьба за наследство известного московского ресторатора и совладельца компании-подрядчика «Газпрома» Зураба Лысова, скончавшегося в феврале 2021 года, продолжается. Новый виток в ней спровоцирован тем, что распределение активов вызвало недовольство наследников — теперь любовница претендует на еще почти полмиллиона.

Возлюбленная умершего бизнесмена Зураба Лысова — 45-летняя Екатерина Белова — намерена получить часть особняка, расположенного в Подмосковье. Речь идет о доме в Барвихе, стоимость которого оценивается в 3,5 млрд рублей, однако еще при жизни Лысов завещал его своей дочери Диане, уже долгое время проживающей в Великобритании. Более того, исходя из установленных законом сроков, она уже вступила в наследство.

Особо стоит отметить тот факт, что значительную часть своих активов, включая банковские счета на триста миллионов рублей в России, ресторан White Hart Pub в «Москва-Сити» стоимостью около пяти миллионов долларов, а также счета в болгарском банке на пятьсот тысяч долларов, бизнесмен в последние дни жизни отписал Екатерине Беловой.

Однако, как свидетельствуют разбирательства, стартовавшие в Замоксворецком суде, такой объем полученного наследства не удовлетворил Белову.

Забыла, но потом вспомнила

Начало судебного процесса неожиданно ознаменовалось скандалом. Дело в том, что разбирательство привлекло внимание журналистов, которые для освещения событий собрались в зале суда. При этом ни Екатерина Белова, ни представляющая ее интересы Виктория Бойко не имели ничего против присутствия прессы.

Однако неожиданно выступить решила еще один ее юрист — Лидия Нефедычева. По ее словам, в рамках наследственного спора речь пойдет о частной жизни участников, включая 16-летнего сына ее доверительницы Андрея. Этот факт, по заявлению юриста, свидетельствует о необходимости сделать процесс закрытым.

Судья Марина Мусимович взяла время на принятие решения. А представители прессы решили воспользоваться представившейся возможностью и предприняли попытку узнать у Беловой и ее представителей суть имеющихся требований. За всех вновь ответила Нефедычева, заявив, что никаких комментариев ждать не стоит, и рекомендовала журналистам обратиться за информацией к тому, кто им сообщил о заседании. Судья же одобрила прошение, и процесс был закрыт.

Уже после этого участники разбирательства сообщили «Ъ», что Екатерина Белова и ее команда хотят получить шестую часть трехэтажного особняка Зураба Лысова. Доля вполне весомая, учитывая тот факт, что площадь строения составляет 1766 кв. м, а расположен дом в элитном коттеджном подмосковном поселке «Сады Майендорф» на участке в 157 соток. Сам Лысов завещал особняк живущей в Великобритании дочери Диане, но этот факт, судя по всему, не смущает Белову.

Сожительница бизнесмена ранее на долю не претендовала, заявляя нотариусу об отсутствии других наследников-иждивенцев. Два года понадобились Беловой, чтобы вспомнить о наличии сына Андрея, который по факту оказался никак не учтен при распределении имущества и ничего не получил.

Как заявила женщина, молодой человек при жизни Лысова находился на его иждивении, поскольку не мог самостоятельно зарабатывать на жизнь. По ее словам, возлюбленный оплачивал для мальчика не только репетиторов и занятия в спортивных секциях, но и не скупился в вопросах покупки ноутбуков и смартфонов. Наконец, еще одним доводом со стороны Беловой стала покупка щенка лабрадора-ретривера. Якобы мальчик давно мечтал о таком подарке, и незадолго до смерти Лысов исполнил эту мечту, потратив 60 тысяч рублей.

На основании перечисленных доводов Белова и обратилась в Замоскворецкий суд с просьбой исправить ошибку, допущенную двумя годами ранее. Теперь она настаивает на признании ее сына иждивенцем Зураба Лысова и восстановлении упущенного срока заявки молодым человеком своих претензий на наследство. И, как итог, суд якобы должен отписать молодом человеку шестую часть имения. В качестве альтернативы предлагается взыскать с дочери бизнесмена, которая унаследовала особняк, денежный эквивалент доли. Речь, в частности, идет о сумме 536 млн рублей.

Стоит отметить, что одного заседания суду по данному вопросу не хватила, решение принять не удалось.

Вовремя подсуетилась

Зураб Лысов был совладельцем компании-подрядчика «Газпрома» ЗАО «Севзаптрубопроводстрой», а также пяти столичных ресторанов, включая известный White Hart Pub, расположенный на Неглинной улице и в башне «Око» в комплексе «Москва-Сити».

О тяжелом заболевании бизнесмен узнал весной 2019 года, когда у него был диагностирован рак поджелудочной железы. На тот момент Лысов уже был в разводе со своей супругой, а взрослые дети — Диана и Зураб Лысов-младший — давно жили отдельно. В это время в особняке бизнесмена и появилась его подруга Екатерина Белова — скромная служащая ООО «Дорстройсервис» и ООО «МиниКраны», где получала порядка 20 тысяч в месяц. Причем обосновалась в доме успешного предпринимателя не одна, а прихватив с собой собственного сына.

особого внимания заслуживает тот факт, что до этого времени встречи Беловой и московского олигарха были нечастыми, несмотря на многолетнее знакомство.

В январе 2021 года бизнесмен, находясь в больнице имени Боткина, оформил дарственную на Белову, тем самым передав ей 300 млн рублей на счетах в банке «Возрождение», около 500 тысяч долларов, которые хранятся в болгарском банке, а также ресторан в «Москва-Сити» стоимостью 5 млн долларов. Случилось это за две недели до смерти Лысова.

Остальное имущество предпринимателя перешло его детям — Диане и Зурабу. Однако такое распределение активов не устроило ни одну из сторон.

Вменяемость после смерти

Сын Лысова сразу предпринял попытку признать дарственную отца недействительной, направив соответствующий иск в Пресненский райсуд. При этом Зураб Лысов-младший ссылался на слова сотрудников Боткинской больницы, которые говорили об очень тяжелом состоянии пациента в день подписания им документа. Отмечалось, что на тот момент он уже практически утратил способность разговаривать, а вечером того же дня был переведен в реанимацию.

Также определенные вопросы возникли и к результатам трех проведенных в рамках разбирательства посмертных психолого-психиатрических исследований состояния Зураба Лысова.

Например, в Центральной клинической психиатрической больнице имени Усольцева не сумели оценить адекватность умершего «задним числом», а в психбольнице подмосковного Егорьевска оперативно заявили, что даритель находился в здравом уме. Назначенная же судом экспертиза в Федеральном исследовательском центре имени Сербского свидетельствует об отсутствии у больного каких-либо отклонений в психике, более того, подчеркивается, что Лысов-старший не был под воздействием наркосодержащих препаратов, используемых в качестве обезболивающего. Как итог — отклонение иска Пресненским судом.

Не кража, так самоуправство

Однако далее события стали развиваться в весьма неожиданном направлении — Лысов-младший получил статус обвиняемого по уголовному делу об особо крупной краже, которое возбудила полиция подмосковной Истры. Поводом же стало заявление от Екатерины Беловой, где она утверждает, что сын умершего бизнесмена незаконно использовал банковскую карту отца, в результате присвоив себе сумму в 4,2 млн рублей. Женщина указала, что речь идет о завещанных ей деньгах.

В суде обвиняемый признал факт использования денег отца своей сестрой, однако указал на то, что это имело место, когда болезнь Лысова-старшего перешла в термальную стадию. По его словам, эти средства были использованы для компенсации расходов на лечение бизнесмена в Израиле — на это ушло 50 тысяч долларов. А после смерти Лысова еще 4,5 млн рублей потратили на похороны. Говоря о затратах, подсудимый сообщил, что один лишь склеп на Троекуровском кладбище обошелся в 3,6 млн рублей.

Две недели назад Истринский горсуд вынес решение по делу, согласившись с тем, что Лысов-младший пользовался деньгами отца в то время, когда еще не было известно, что он завещал их другому человеку. Исходя из этого, суд отказался приравнивать действия Лысова-младшего к краже. Тем не менее его оштрафовали на 70 тысяч рублей за проявленное самоуправство.

Не украла, а подарили

Параллельно с уголовным делом Лысова-младшего было возбуждено аналогичное уголовное дело, но уже в отношении Екатерины Беловой. Дети умершего бизнесмена обвинили ее в краже драгоценностей из особняка. По их словам, освобождая особняк после смерти Лысова, женщина забрала коллекцию часов, которые по семейной традиции отец и сын Лысовы дарили друг другу на дни рождения. Список пропавшего, на основании слов заявителей, оказался весьма внушительный. В него, в частности, вошли Rolex, Hublot и Brеguet общей стоимостью порядка 200 тысяч долларов, а также золотой крест с бриллиантами, который покойному в свое время подарила его бывшая супруга. Дети бизнесмена не обнаружили в доме и столовый сервиз за 6 млн рублей, несколько бутылок крепкого алкоголя и даже кулер для воды.

Впрочем, это уголовное дело не принесло заявителям ожидаемых результатов, поскольку Белова сумела убедить следствие в том, что речь идет о вещах, которые возлюбленный самостоятельно презентовал ей незадолго до кончины.

Вопросы остались

Как рассказал «Ъ» защищающий интересы детей покойного Зураба Лысова Алексей Горбачев, у него есть вопросы к выводам как Пресненского райсуда, отказавшего его клиенту в удовлетворении гражданского иска, так и Истринского, который признал Лысова-младшего виновным в самоуправстве.

Он отметил, что все эти решения были приняты благодаря активному участию в процессах экс-мирового судьи Лидии Нефедычевой, которая теперь в качестве юриста представляет интересы Екатерины Беловой. По словам Горбачева, Нефедычевой как-то удалось привлечь разбиравшегося с предполагаемой кражей следователя Истринского ОМВД к сбору доказательств для гражданского процесса.

Адвокат также подчеркнул, что к материалам Пресненского суда были приобщены результаты двух посмертных психолого-психиатрических экспертиз покойного, назначенные в рамках уголовного дела.

Наконец, по делу о краже следователь зачем-то опросила лечащего врача Лысова-старшего в Боткинской больнице, причем задавала ему вопросы в присутствии Нефедычевой.

Как подчеркнул Алексей Горбачев, у защиты есть основания полагать, что ряд следственных действий были проведены незаконно и необоснованно. Более того, полученные результаты оказали влияние на вынесенные судом решения. Исходя из этого, сообщил адвокат, они будут обжалованы в вышестоящих судах.

Максим Николаев

Оригинал материала: “Наша Версия”