Мнение: Да здравствует Ельцин!

Сегодня вроде бы 75 лет со дня рождения Бориса Николаевича Ельцина. Юбилей!

Понятно, что он обойдется без моих поздравлений; но если б представился случай, я бы непременно поздравил. Глубочайшая признательность и уважение – таково мое неизменное отношение к Первому Президенту всея Руси (2006, 01 февраля)

Написал это 1 февраля 2006 года у себя в ЖЖ, когда еще сам Ельцин был жив. И сейчас готов подписаться под каждым словом. Но “в народе” отношение к Ельцину становится только хуже с каждым годом, что, конечно, вызывает лишь презрение (по традиции в России больше всего ненавидят тех, кто дает свободу и не любит пыток). Забавно, как опять (!) сходятся во мнении отечественные так называемые “либералы” с патриотами-путинистами: первые ставят Ельцину в вину, что “из-за него у нас теперь Путин”, а вторые продолжают ненавидеть Ельцина, НЕСМОТРЯ на то, что “из-за него у нас теперь Путин”. Итог – общий и дружный вой всенародного неприятия.

А с другой стороны – жалко их всех. Какие-то все потерянные.