 

Мнение: Да здравствует Ельцин!

02.02.2023, 17:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сегодня вроде бы 75 лет со дня рождения Бориса Николаевича Ельцина. Юбилей!
Понятно, что он обойдется без моих поздравлений; но если б представился случай, я бы непременно поздравил. Глубочайшая признательность и уважение – таково мое неизменное отношение к Первому Президенту всея Руси (2006, 01 февраля)

Написал это 1 февраля 2006 года у себя в ЖЖ, когда еще сам Ельцин был жив. И сейчас готов подписаться под каждым словом. Но “в народе” отношение к Ельцину становится только хуже с каждым годом, что, конечно, вызывает лишь презрение (по традиции в России больше всего ненавидят тех, кто дает свободу и не любит пыток). Забавно, как опять (!) сходятся во мнении отечественные так называемые “либералы” с патриотами-путинистами: первые ставят Ельцину в вину, что “из-за него у нас теперь Путин”, а вторые продолжают ненавидеть Ельцина, НЕСМОТРЯ на то, что “из-за него у нас теперь Путин”. Итог – общий и дружный вой всенародного неприятия.

А с другой стороны – жалко их всех. Какие-то все потерянные.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.12.22 / Между комфортом и минимализмом: что такое эстетика ванильной девушки и почему классика – это всегда хорошо

20.11.20 / Грушевое варенье с перцем и лавандой: рецепт из книги Алены Долецкой

25.12.21 / Эксперт рассказал об опасности мобильного банка на смартфоне

21.01.23 / Пузо уже не скрыть: округлившаяся Ходченкова готовится рожать сына

09.09.22 / Мнение: Елизавета II встретилась с Горбачевым

26.01.21 / Житель Австралии увидел возле своего дома вымершего сумчатого волка с щенками

18.01.23 / Logitech представила веб-камеру Brio 300 с необычным дизайном за $69,99

15.08.22 / На Воробьевых горах заканчивается строительство трамплина и горнолыжного склона

12.02.22 / Тренер Камилы Валиевой Этери Тутберидзе прокомментировала скандал вокруг спортсменки

20.11.20 / Путин подписал указ о создании Росправды вместо Роспечати и Россвязи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика