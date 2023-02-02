 

Таксисты, официанты и продавцы на Кипре отказываются обслуживать Чубайса

02.02.2023, 17:13, Разное
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Проживающий на Кипр экс-советник президента России Анатолий Чубайс столкнулся с крайне негативным отношением местных жителей – таксисты отказались подвести его с супругой до гостиницы, а официант ресторана, где политик хотел поужинать, вылил ему тарелку супа на голову.

Глава профсоюза работников такси города Лимасол Никос Николидис заявил, что людям «хорошо известно, до чего Чубайс и его сообщники довели Россию».

– Таким как он на Кипре не рады. Уверен, что ни один таксист не повезёт его, ни один официант не подаст ему меню, – сказал он.

По информации СМИ, Чубайс прилетел в аэропорт Ларнаки в ночь на 30 января, но доехать до отеля у экс-главы «Роснано» не получилось – таксист высадил его прямо на трассе. Около часа он пытался вызвать другую машину, но в итоге он был вынужден идти до гостиницы пешком.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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