 

Сын Королевой и Тарзана покинул Россию

02.02.2023, 17:10, Разное
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Российская певица Наташа Королева родила сына Архипа в 2002 году от второго мужа Сергея Глушко, выступающего под псевдонимом Тарзан. Также в 2019 году у Наташи Королевой родилась биологическая дочь от друга-гея, зачатая в лабораторных условиях и выношенная суррогатной матерью. Певица сама рассказала об этом на всю страну, чем шокировала общественность.

Королева обожает своего единственного сына и всячески его опекает. Именно поэтому съехал от родителей молодой человек совсем недавно и стал пробовать самостоятельную жизнь. На днях стало известно, что сын Наташи Королевой перешел на новый уровень самостоятельности. Он покинул Россию и отправился на стажировку по изучению иностранных языков в Японию, так как учится в университете востоковедения и хочет получить практику.

Певица добавила, что уверена в своем сыне и не волнуется за него. К слову, Архип уже был в Японии, когда ему было 14 лет.

Недавно сын Наташи Королевой заявил, что готов преподавать язык. Он даже назначил цену своих занятий – три тысячи рублей за урок. Не удивительно, что ценник такой высокий, ведь самостоятельная жизнь требует вложений.


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