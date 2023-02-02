 

“Плохой сигнал”: беглую скандалистку Собчак решено жестко наказать

02.02.2023, 17:10, Разное
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Бывшая звезда телепроекта “Дом-2” Ксения Собчак становится постоянным героем, а точнее антигероем скандалов. Они связаны как с личной жизнью, так и с общественной деятельностью. Телеведущую нельзя назвать патриотом России, в том смысле от именитого отца она унаследовала лишь фамилию. При этом блогерша постоянно комментирует политические события.

После начала специальной военной операции на Украине Ксения Собчак из кожи вон лезла, чтобы доказать любимому российскими либералами западному миру, мол она категорически против и вообще осуждает решение главы государства. Более того, артистка несколько раз умудрилась сбежать из страны и вернуться.

Помогла ей активная антироссийская позиция? Нет, не помогла. Западе решили жестко наказать блогершу. Американские, европейские и украинские политики, по данным портала Euractiv, сегодня обсуждают санкции против российских звезд, которые, по их мнению, поддержали СВО.

К слову, под ограничения может попасть не только Ксения Собчак, но и певец Филипп Киркоров, а также композитор Игорь Крутой. Кроме того, санкции готовятся в отношении американского актера Стивена Сигала. Об этом сообщает телеканал “360”.

Если Ксению Собчак и других звезд не накажут, то это будет “плохим сигналом” для мира, уверен представитель преступного киевского режима в комиссии по санкциям. В частности, артистам могут запретить въезд на территорию США и ЕС, а также при наличии заморозить их заграничные счета.


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