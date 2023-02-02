Ирина Шейк снялась в первой рекламной кампании Vivienne Westwood после смерти модельера

Легендарная Вивьен Вествуд ушла из жизни в преддверии Нового года, и в течение последнего месяца бренд выдерживал паузу. Накануне модный дом представил новую рекламную кампанию, приуроченную к запуску весенне-летней коллекции 2023. Это первый кампейн с момента смерти основательницы бренда. И его лицом стала любимица Вествуд — супермодель Ирина Шейк.

На новых снимках звезда подиумов предстала в различных нетривиальных образах, самым эффектным из которых оказалось черное платье с открытыми плечами и ассиметричными оборками из белого тюля. Кадрами из фотосета Шейк поделилась в своих социальных сетях.

Для меня большая честь участвовать в рекламной кампании Vivienne Westwood Spring-Summer 2023. Вивьен была и всегда останется моим вдохновением и настоящей иконой, – написала Ирина.

Вместе с Шейк и другими моделями в новой рекламе снялся вдовец Вествуд Андреас Кронталер. Над снимками работал знаменитый фэшн-фотограф Юрген Теллер, а за стилизацию отвечала Сабина Шредер.

Вивьен Вествуд считается родоначальницей стиля панк в высокой моде. Собственный бренд она основала в 1981 году. Вествуд родилась 8 апреля 1941 года в Тинтуисле, Великобритания. В юности она поступила в художественную школу, а затем, в 60-х годах, познакомилась с андерграундным музыкантом Малькольмом Маклареном и уже в 70-х занялась дизайном.