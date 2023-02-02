 

Никита Ефремов и Тэрон Эджертон на первых кадрах байопика “Тетрис”

02.02.2023, 17:05, Разное
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Премьера фильма “Тетрис” с российским актером Никитой Ефремовым и звездой франшизы “Kingsman” Тэроном Эджертоном состоится на кинофестивале SXSW в США. Предпоказ пройдет с 10 по 19 марта 2023 года. По информации Deadline, режиссером ленты выступил Джон Бейрд, работавший над картинами “Грязь”, “Хулиганы”, “Накорми зверя” и многими другими.

Ефремов сыграл в ленте главную роль — советского программиста и создателя “тетриса” Алексея Пажитнова. Зрителям расскажут историю о том, как нидерландский дизайнер видеоигр Хэнк Роджерс, в образе которого предстал Тэрон Эджертон, боролся за права на культовую игру. В актерский состав картины также вошли Софья Лебедева, Энтони Бойл, Бен Майлс, Кен Ямамура и Тоби Джонс. 

Продюсером выступил Мэттью Вон. Съемки ленты проходили в шотландском Глазго, который художники загримировали под Советский Союз середины 1980-х. Производством фильма занималась компания Apple. Точная дата релиза на стриминговом сервисе пока не сообщается. Вероятнее всего, “Тетрис” появится на платформе Apple TV+ летом 2023 года. 

Американский фестиваль South by Southwest (SXSW) проходит ежегодно с 1987 года в Остине. В последние годы его продолжительность составляет десять дней. Он включает в себя ряд музыкальных, кино и медиафестивалей, а также конференций.

Ранее началась работа над вторым сезоном сериала “Оффлайн” с Ефремовым-младшим в главной роли. Продолжение детективного триллера Кирилла Плетнева о гениальном хакере Расте выйдет в онлайн-кинотеатре Okko в этом году.


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