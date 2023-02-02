 

Тотальная конфронтация — Пхеньян пригрозил ответить США и Южной Корее на воздушные манёвры над Жёлтым морем

02.02.2023, 16:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Военно-воздушные силы Южной Кореи и США провели совместные учения с использованием стратегических бомбардировщиков и истребителей-невидимок, пишет Le Monde. Власти Северной Кореи пригрозили, что такие действия могут вызвать «тотальную конфронтацию».


AP

Южная Корея и США организовали 1 февраля совместные воздушные манёвры с участием американских стратегических бомбардировщиков и истребителей-невидимок, пишет Le Monde.

В манёврах участвовали стратегический бомбардировщик B-1B, американские истребители-невидимки F-22 и F-35B и истребитель F-35A от Южной Кореи. Самолёты пролетели над Жёлтым морем, которое расположено между Корейским полуостровом и Китаем.

Это первые подобные учения в этом году. Но прежде министр обороны США Ллойд Остин и его южнокорейский коллега заявили, что таких манёвров теперь будет больше, а их сотрудничество в области безопасности расширится.  

Представитель Министерства иностранных дел Северной Кореи отреагировал на эти манёвры, заявив, что Соединённые Штаты «вызовут тотальную конфронтацию» с Пхеньяном. Как отмечает автор статьи, все совместные военные манёвры США и Южной Кореи «приводят в бешенство» Пхеньян, который рассматривает их как репетицию возможного вторжения и часто отвечает угрозами и учениями со своей стороны.

«Эти совместные воздушные учения демонстрируют готовность и способность Соединённых Штатов обеспечить широкое, сильное и надёжное сдерживание против ядерных и баллистических угроз со стороны Северной Кореи», — заявили в Министерстве обороны Южной Кореи. Сеул хочет убедить в поддержке Вашингтона свою общественность, которая испытывает всё большую обеспокоенность. Дело в том, что в прошлом году Северная Корея провозгласила себя «необратимой» ядерной державой и провела рекордное количество ракетных испытаний, пишет Le Monde. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.08.20 / Еще одна Диана: актриса Элизабет Дебики сыграет знаменитую принцессу в сериале “Корона”

01.03.22 / Евросоюз нарушил свои табу

07.10.22 / Влияние движения хиппи и начес: самые модные и стильные прически с 1960 по 1990 годы

03.02.22 / Мнение: Британия. Что-то случилось

29.01.23 / Тест: отгадайте фильм с Лановым по кадру

30.11.22 / Таинственные объекты на дне Балтийского моря

03.11.22 / Мнение: Планы исключить Россию из G20 обречены на провал

13.10.22 / “Мой близнец”: рэпер Дрейк показал редкие снимки подросшего сына

02.09.21 / Как сохранить урожай тыквы в свежем виде до самой весны: обработать раствором марганцовки и другие советы

13.02.22 / Мнение: Психологика30. Можно ли предотвратить войну – или уже поздно?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика