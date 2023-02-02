 

В России импортозаместили все противосудорожные психотропные препараты

02.02.2023, 16:42, Новости дня
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ФГУП «Эндофарм» (Московский эндокринный завод) внедрил в производство отечественные дженерики всех ранее ввозимых им в Россию из-за рубежа психотропных лекарственных препаратов для пациентов, в том числе детей, страдающих судорожным синдромом различной этиологии.

Наработанная серия препарата «Клобазам» в форме таблеток (это первый отечественный аналог французского средства «Фризиум») в количестве 7 тыс. упаковок получила подтверждение соответствия качества от Росздравнадзора и уже введена в гражданский оборот, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В ноябре прошлого года ФГУП «Эндофарм» получило регистрационное удостоверение на «Клобазам». Решение о внедрении лекарственного препарата было принято в 2019 году по результатам совещания под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.

Все регионы проинформированы о готовности ФГУП «Эндофарм» обеспечить потребность в препарате «Клобазам» по заявкам согласно Плану распределения наркотических средств и психотропных веществ, утвержденному Минпромторгом РФ на 2023 год. Препарат уже поступил в ряд регионов.

«Организация собственного производства подобного лекарственного препарата является важным этапом не только в деятельности самого «Эндофарма», но и в обеспечении фармацевтической безопасности всей России», – подчеркнул глава Минпромторга Денис Мантуров.

На сегодняшний день ФГУП «Эндофарм» на 100% обеспечивает удовлетворение потребности системы здравоохранения страны в ранее ввозимых им из-за рубежа психотропных лекарственных препаратах с МНН Мидазолам, Диазепам и Клобазам за счет собственного производства.

Следующим шагом станет организация производства указанных лекарственных препаратов по полному циклу. В настоящее время предприятием проводится изучение стабильности собственной активной фармацевтической субстанции мидазолама, производственный участок по ее выпуску планируется ввести в эксплуатацию в конце 2023 года.  Отрабатываются технологии синтеза субстанции клобазама.

Всего предприятием в период с 2016 года по настоящее время зарегистрировано 13 новых лекарственных препаратов, применяемых при оказании паллиативной медицинской помощи, по 9 МНН в 10 лекарственных формах.

Таким образом, в распоряжении российских врачей сейчас 29 лекарственных препаратов в 10 лекарственных формах и 53 дозировках, что позволяет обеспечить полное и эффективное обезболивание 100% нуждающихся в нем пациентов во всех субъектах страны, в соответствии с рекомендациями Минздрава России. Еще не менее 8 препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, в программе внедрения ФГУП «Эндофарм» до 2025 года.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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