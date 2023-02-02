 

Путин возложил венок на Мамаевом кургане в память о защитниках Сталинграда

02.02.2023, 16:42, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане в Волгограде в память 80-летия победы в Сталинградской битве, где возложил венок к Вечному огню в Зале Воинской славы.

Президент также почтил почтил минутой молчания память погибших во время Сталинградской битвы советских солдат, передает ТАСС.

После глава государства возложил цветы к могиле Маршала, дважды Героя Советского Союза Василия Чуйкова. Чуйков командовал 62-й армией, которая прославилась героической обороной Сталинграда.

Напомним, в Волгограде у Путина запланирован ряд мероприятий, в том числе встреча с главой региона.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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