Путин возложил венок на Мамаевом кургане в память о защитниках Сталинграда
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Президент РФ Владимир Путин посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане в Волгограде в память 80-летия победы в Сталинградской битве, где возложил венок к Вечному огню в Зале Воинской славы.
Президент также почтил почтил минутой молчания память погибших во время Сталинградской битвы советских солдат, передает ТАСС.
После глава государства возложил цветы к могиле Маршала, дважды Героя Советского Союза Василия Чуйкова. Чуйков командовал 62-й армией, которая прославилась героической обороной Сталинграда.
Напомним, в Волгограде у Путина запланирован ряд мероприятий, в том числе встреча с главой региона.
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