Скандалы: Курортный обман

Почему в Сочи разрушается трасса за 575 млн рублей

Прокуратура Краснодарского края готовится предъявить обвинение в хищении 144,8 млн рублей при ремонте автомобильной дороги в Сочи, сообщили «Известиям» в ведомстве. Потенциальный круг подозреваемых сократился до пяти человек, все они — сотрудники фирмы-подрядчика, рассказал источник, знакомый с ходом расследования. По версии следствия, подрядчик завысил объемы выполненных работ, а минтранс региона, «будучи введенным в заблуждение», их согласовал и оплатил.

Госконтракт на ремонт участка горной дороги из Сочи до села Харциз Первый был заключен в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и обошелся бюджету в 575,6 млн рублей. Из-за недоделок еще не введенная в эксплуатацию трасса уже разрушается. Корреспонденты «Известий», выехав на место, увидели ямы, выбоины, разбросанную щебенку и неровный, местами покосившийся асфальт.

«Ввели в заблуждение»

В уголовном деле, возбужденном по факту хищения 144,8 млн рублей на строительстве автодороги в Сочи, появились подозреваемые. Это должностные лица ГУП «Дагомысское ДРСУ» — дорожного ремонтно-строительного управления, которое выступало подрядчиком объекта, сообщил «Известиям» источник, знакомый с ходом расследования.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») краснодарские прокуроры возбудили в конце декабря 2022 года. Тогда у следствия еще не было конкретных подозреваемых. Сейчас потенциальный круг лиц из числа руководства и сотрудников ГУП, которым может быть предъявлено обвинение, составляет пять человек, сообщил собеседник издания. Их имена пока не раскрываются.

Поскольку речь идет о реализации национального проекта, дело взял на личный контроль прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.

Строительные работы в окрестностях поселка Харциз Первый (он входит в состав городского округа Сочи) начались в 2021 году. В интервью местным СМИ мэр Сочи Алексей Копайгородский объяснял: «Эта дорога нужна для жизнедеятельности людей и для развития села в целом. Сейчас на курорте набирает популярность агротуризм, поэтому подъездные пути к селам должны быть удобными и безопасными».

Предусматривалось, что на участке дороги в 2,4 км будет построено 17 подпорных стен, новая система водоотведения (в том числе установлено 10 новых железобетонных водопропускных труб), положено новое асфальтовое покрытие.

Ремонт включили в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стоимость госконтракта составила 575,6 млн рублей, сообщили «Известиям» в прокуратуре. Из них, по версии следствия, в неизвестном направлении исчезло 144,8 млн рублей. На такую сумму подрядчик преувеличил объем выполненных работ, внеся в отчетные документы недостоверные сведения, считают в прокуратуре. А минтранс Краснодарского края, «будучи введенным в заблуждение», эти псевдоработы согласовал и оплатил.

— Вследствие чего у должностных лиц подрядной организации появилась реальная возможность распоряжаться поступившими денежными средствами по своему усмотрению. В результате преступных действий государству причинен ущерб, — сообщили в прокуратуре.

Проверка установила, что фактически не выполнены работы по возведению шести подпорных стен, демонтажу и устройству водопропускной трубы, монтажу буронабивных свай, узнали «Известия».

Согласно условиям госконтракта, дорогу должны полностью сдать 30 сентября 2024 года. Однако из-за перечисленных недоделок уже сейчас она непригодна к использованию.

— В результате невыполнения работ активизировались разрушительные процессы, в связи с чем в настоящее время автодорога находится в неудовлетворительном состоянии. Дорожное покрытие испытывает деформации и проседает, имеются разрушения обочины, — рассказали «Известиям» в прокуратуре Краснодарского края.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края «Известиям» сообщили, что знают о сложившейся ситуации вокруг госконтракта.

— Министерством осуществляется взаимодействие с правоохранительными органами по данному вопросу, который взят на контроль, — сказали там.

Несмотря на ситуацию с уголовным делом, «госконтракт находится в стадии исполнения, выполнено более 50% объема работ», следует из ответа ведомства.

— В результате невыполнения работ активизировались разрушительные процессы, в связи с чем в настоящее время автодорога находится в неудовлетворительном состоянии. Дорожное покрытие испытывает деформации и проседает, имеются разрушения обочины, — рассказали «Известиям» в прокуратуре Краснодарского края.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края «Известиям» сообщили, что знают о сложившейся ситуации вокруг госконтракта.

— Министерством осуществляется взаимодействие с правоохранительными органами по данному вопросу, который взят на контроль, — сказали там.

Несмотря на ситуацию с уголовным делом, «госконтракт находится в стадии исполнения, выполнено более 50% объема работ», следует из ответа ведомства.

В прокуратуре не исключили, что в ближайшее время на объекте могут всплыть и иные эпизоды хищений — их может вскрыть комплексная экспертиза, назначенная в рамках уголовного дела.

«Приедут, ямки подсыпят…»

Ремонтируемая дорога соединяет между собой несколько поселков, которые входят в городской округ Сочи. Если верить стоящему на обочине большому желтому баннеру с реквизитами проекта, капитальному ремонту подлежит отрезок трассы от Сочи до села Харциз Первый. Однако подъезд к этому населенному пункту и без того обустроен более-менее приличным асфальтом. Следы же ремонтных работ видны на участке, соединяющем Харциз Первый с поселком Отрадное Лазаревского района, выяснили корреспонденты «Известий», побывавшие на месте событий.

Дорогу, которая ремонтируется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», ни безопасной, ни качественной не назовешь. Ямы, выбоины, разбросанная щебенка и неровный, местами покосившийся асфальт — последствия исчезновения миллионов рублей видны невооруженным глазом, убедились «Известия».

Эта дорога нужна не столько курортникам, сколько местным жителям. В Отрадном нет своей школы, и детей приходится возить на учебу за шесть километров, в Харциз Первый — как раз по этой единственной трассе. На обочине, которая местами переходит в довольно крутые горные обрывы, фактически нет ограждений. Без специальных познаний трудно даже представить, на что ушло 400 из 575,6 млн (по данным прокуратуры, именно столько денег на сегодняшний момент освоили дорожники).

«Известия» опросили проезжавших по дороге автомобилистов — все они жалуются на качество дороги. Местный житель Евгений Силаев рассказал, что ездит здесь каждый день и рабочих видел в последний раз год назад.

— Приедут, ямки подсыпят и всё. Ремонта никакого, разбили дорогу еще больше. Раньше она хотя бы накатанная была, — сказал мужчина.

Валентин Викторович Наумов ездит по дороге раз в неделю, возит продукты. Говорит, что в дождь проехать невозможно — дорогу размывает. Подобное состояние уже наполовину капитально отремонтированного объекта его ничуть не удивляет.

— Мы же российские люди — привыкли, — пожимает плечами пенсионер.

С ним солидарен и водитель Филипп Солонченко. Нет ничего удивительного в том, что «строители так хорошо начали и так плохо кончили», считает он.

Ни сотрудники администрации села Харциз Первый, ни директор Дагомысского ДРСУ Дмитрий Бекетов, ни начальник участка Максим Кравцов не смогли пояснить «Известиям» парадоксы капремонта. При этом господин Кравцов, чье имя указано на рекламном стенде проекта, сообщил, что уже полгода не работает в ДРСУ.

Приняли не глядя?

В истории с сочинской дорогой все подозрения прокуратуры пока что ложатся на подрядчика. Однако не стоит скидывать со счетов и роль заказчика — минтранса Краснодарского края, который и подписывал акты выполненных работ, полагает дорожный эксперт, сопредседатель комитета по устойчивому развитию промышленности строительных материалов российского Союза строителей Станислав Мамулат.

Реальное состояние дороги оценивается в соответствии с нормативами, для этого на место всегда выезжает представитель заказчика. Часто применяются инструментальные методы контроля, объяснил «Известиям» эксперт. И лишь после инспекции подписываются акты приема-передачи.

— Если чиновник подписал формы КС-2 и КС-3, значит, он принял эту работу. Нельзя утверждать, что он был в сговоре с подрядчиком, но такая возможность не исключена. Также заказчик мог подписать документы не глядя, но тогда это халатность, которая тоже должна быть наказана, — обратил внимание собеседник «Известий».

О том, что при подписании документов госслужащий берет ответственность за объект, говорит и член комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Андрей Альшевских. Дорожная отрасль находится на особом контроле государства, однако случаи хищения всё равно случаются, добавил он.

— Часто бывает так: компания выигрывает контракт с одним лимитом финансирования, а во время выполнения начинает просить еще. Заключаются новые договоры, исполнители вновь получают средства, — сказал Андрей Альшевских.

Если предприятие попало в реестр недобросовестных подрядчиков (доступен на сайте Единой информационной системы в сфере закупок), ему становится проблематично выигрывать тендеры. Чтобы продолжить выигрывать конкурсы, владельцы закрывают засветившуюся компанию, создают новую и снова становятся конкурсантами, обратил внимание депутат. Эта схема позволяет подрядчикам убежать от своей подпорченной репутации.

Осложнить это бегство мог бы контроль за деятельностью физических лиц, которые являются учредителями и руководителями подрядных организаций. Их имена тоже стоит вносить в черный список и предавать огласке, считает депутат.

Елена Балаян, Катерина Медведева

Оригинал материала: “Известия”