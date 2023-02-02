Как поддержать организм в сезон ОРВИ



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Грипп, коронавирус и другие респираторные инфекции, как правило, заявляют о себе с наступлением холодов и сохраняют активность до самой весны. То есть вероятность свалиться с высокой температурой, кашлем и насморком, а затем восстанавливаться после болезни сохраняется едва ли не полгода. Снизить риски помогают старые добрые правила профилактики. Эксперты рекомендуют соблюдать правило чистых рук, ограничивать контакты с заболевшими, одеваться по погоде, высыпаться и, конечно, сбалансированно питаться.

Фото: freepik.com

Каким должно быть питание в сезон простуд

Питательные вещества, которые мы получаем с пищей, нужны не только для поддержания физиологических функций, но и для нормальной работы иммунной системы. Более того, некоторые из них сами по себе обладают противовирусной активностью.

В сезон простуд для корректной работы иммунитета и борьбы с вирусами важно употреблять достаточно:

витаминов А, D, С и Е;

полиненасыщенных жирных кислот;

цинка, железа, селена и хрома;

флавоноидов и полифенольных веществ;

белка (в том числе лектина и лактоферрина);

клетчатки и пробиотиков.

Почему так важен белок

Достоверно известно, что белок играет важную роль в работе иммунитета. Поэтому питание с недостаточным количеством протеинов может приводить к снижению иммунной защиты — уровень естественных антител падает, а организму становится сложнее противостоять вирусным и бактериальным инфекциям.

Как поддержать организм, если уже заболел

ОРВИ нередко затрагивают не только носоглотку и дыхательные пути, но и другие системы и органы. Одна из мишеней вирусов — желудочно-кишечный тракт. Респираторные вирусные инфекции негативно влияют на микробиоту кишечника и иногда сопровождаются такими симптомами, как рвота, диарея и боль в животе.

Фото: gpointstudio/freepik.com

Подобные состояния затрудняют прием пищи и ее усвоение, приводят к нутритивной недостаточности во время болезни и в период восстановления. Тогда врач может рекомендовать специальные питательные смеси, богатые нутриентами в активной и легкой для усвоения форме.

Яркий пример — новая коронавирусная инфекция, вызываемая вирусом SARS-CoV-2. Проблема недостатка питательных веществ у больных COVID-19 — давно не секрет. Формированию пищевых дефицитов и потере мышечной массы во время болезни способствуют:

длительное использование аппаратов ИВЛ;

снижение обоняния и вкуса;

потеря аппетита;

диарея и рвота;

общая слабость;

неспадающая высокая температура.

Поэтому нутритивная поддержка с помощью специальных питательных смесей — признанная часть реабилитации таких пациентов. Начинать проводить ее рекомендуется уже в отделении интенсивной терапии после стабилизации состояния больного и продолжать по назначению врача вплоть до использования в домашних условиях. Суточная норма белка для пациентов с высоким риском нутритивной недостаточности или с низким нутритивным статусом составляет 1,0-1,2 г/кг веса и в случае необходимости может быть увеличена до 2,0 г/кг веса. Потребность в энергии — около 30 ккал/кг веса в сутки.

Очевидно, ослабленным болезнью людям трудно самостоятельно съедать столько еды (для сравнения, здоровому человеку нужно около 0,8 г белка/кг веса в сутки). В этом случае на помощь и приходят специализированные сбалансированные смеси комфортного объема. В первую очередь — для перорального питания, а если оно невозможно — для зондового энтерального питания.

Nutridrink 200 мл: поддерживающее питание для больных COVID-19 и другими респираторными инфекциями

Высокобелковые смеси Nutridrink 200 мл зарекомендовали себя в качестве дополнительного источника протеинов и энергии у взрослых пациентов с COVID-19. В опубликованных в 2020 году исследованиях регулярный прием Nutridrink 200 мл в течение 28 дней:

способствовал ускорению выздоровления и сокращению длительности пребывания пациентов в больнице в среднем на 19%;

уменьшал время респираторной поддержки пациентов более чем на 17%;

увеличивал реабилитационный потенциал (измерялся, исходя из силы кисти);

улучшал общие показатели здоровья (по опроснику качества жизни SF-36).

Таким образом, при наличии дополнительного источника легко усваиваемого питания в виде смесей Nutridrink восстановление после атаки вируса проходило быстрее и качественнее, в том числе за счет сохранения пациентами мышечной массы и снижения зависимости от кислородной поддержки.

Такие результаты достигаются благодаря сбалансированному составу продукта. Согласно рекомендациям врачей, питательные смеси для восстановления сил пациентов с COVID-19 должны обеспечивать поступление в организм порядка 400 ккал и 30 г белка в сутки. Две бутылочки Nutridrink 200 мл содержат 600 ккал и 24 г белка, что делает продукт подходящим для использования в качестве дополнения к обычной диете.

Как продукт, насыщенный полимерными белками, который может быть использован в качестве единственного или дополнительного питания, Nutridrink 200 идеально подходит для коррекции рациона у ослабленных больных со снижением аппетита, так как выпускается в стерильной герметичной упаковке и не провоцирует чрезмерного размножения условно патогенной кишечной микрофлоры, а также не оказывает негативного влияния на работу ЖКТ при длительном применении.

Информация для пациентов с новой коронавирусной инфекцией (СOVID-19), проходящих восстановление или реабилитацию. Не является БАД и лекарственным средством. Имеются противопоказания, перед применением необходима консультация специалиста.

Возрастные ограничения: Нутридринк 200 мл с ванильным вкусом предназначен для питания детей с 3-х лет и взрослых. Нутридринк 200 мл со вкусами клубника, шоколад, банан предназначены для питания взрослых старше 18 лет.